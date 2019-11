Laura Vicol, avocata si buna prietena a lui Razvan Ciobanu, sustine ca a aflat tot ce s-a intamplat in noaptea in care Razvan Ciobanu a murit si ca exista un vinovat, care nu va petrece nicio zi in inchisoare.

”As fi vrut sa fie sanctionat, însa, din pacate, ce a facut acel individ nu intra în sfera infractiunilor prevazute de Codul Penal. Daca ar fi pedepsita mizeria umana cu siguranta ne-am plimba într-un oras pe jumatate gol. Audierile s-au terminat. Astept solutia în dosar. O cunosc, însa astept sa-mi fie comunicata”, a declarat Laura Vicol pentru CIAO.RO.

Mesajul emotionant scris de mama lui Razvan Ciobanu

De asemenea, avocata sustine ca este o chestiune de "cateva zile" pana se va face public numele adevaratului vinovat.

La sapte luni de la cumplitul accident, familia lui Razvan Ciobanu trece prin momente de suferinta. Starea medicala a tatalui creatorului de moda se deterioreaza din cauza tristetii. Mama lui Razvan Ciobanu a postat de curand un mesaj sfasietor, pe care doar parintii care si-au pierdut copiii il pot intelege.

“OAMENII nu MOR. Ei se muta în stele si în INIMILE celor care îi iubesc. Când ne este DOR, închidem ochii, iar ei vin de fiecare data, ACASA. La noi. Se asaza pe prispa GÂNDURILOR, a dorurilor si ne asculta. Uneori, daca suntem atenti, ÎI PUTEM CHIAR SIMTI”, a scris Elena Ciobanu, pe Facebok.