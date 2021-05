In articol:

Cine este Dean Bowman, semifinalistul de la Românii au Talent 2021. Newyorkez-ul este concurentul preferat al Andrei. Jurata nu a ezitat atunci când a dat verdictul pentru marea semifinală a emisiunii.

Cine este Dean Bowman, semifinalistul de la Românii au Talent 2021

Dean Bowman s-a născut în New York, dar locuieşte în Reşiţa, acolo unde are o şcoală de muzică şi îi învaţă pe copii să cânte gospel.

"Mă numesc Dean Bowman, sunt stabilit în Reşiţa, Caraş-Severin. Învăţ copiii muzică gospel voluntar. Sunt foarte fericit să mă aflu aici, să reprezint România şi comunitatea mea, din Reşiţa. Cred că e prima dată când particip la o astfel de emisune. Cânt de 50 de ani, dar nu cred că am cântat live, la televizor, până acum. Cel puţin nu îmi aduc aminte", a spus Dean în preselecţii.

Venirea lui Dean Bowman în România, nu este întâmplătoare. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 11, a cunoscut aici o femeie, care urmează să îi devină soţie.

"Am cunoscut o femeie, Mihaela. Suntem împreună de patru ani, urmează să ne căsătorim. E o femeie sclipitoare, foarte frumoasă şi lucrăm împreună de patru ani. M-a ajutat să îmi construiesc şcoala şi am ajuns să construim şi o viaţă împreună", a mai spus concurentul.

Dean Bowman, concurentul preferat al Andrei

La preselecţii, Andra a aşteptat cu nerăbdare ca Dean Bowman să înceapă să cânte, fiindcă artista s-a declarat îndrăgostită de gospel. După ce a terminat Dean să cânte, artista a făcut o mărturisire care i-a surprins pe ceilalţi juraţi.

"Dean, a fost o mare bucurie să ascult, de mică am studiat acest gen muzical, nu ştiam că există un profesor care a venit în România să predea gospel. Pentru mine, profesorul era internetul sau când eram mică primeam casete de la străini care veneau. Să ştii că visul meu a fost să merg în America într-o biserică, să văd cultura asta, să învăţ să cânt în felul ăsta. Dacă nu s-a putut am zis ok...", a spus Andra, iar Andi Moisescu a intervenit: "De ce nu ne-ai spus, măi, Andra!".

Dean Bowman s-a oferit să îi fie Andrei, profesor de gospel şi a invitat-o la Reşiţa ca să îi arate cum stau lucrurile.

"Pot să te ajut cu asta. Predau gospel, deci da. Vino la Reşiţa şi îţi arătăm cum se face", i-a spus Dean, Andrei, iar aceasta a răspuns: "Poate vom cânta, mi-ar face mare plăcere".

Juraţii au decis indiscutabil ca Dean Bowman să performeze în semifinala de la Românii au Talent 2021.

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2021

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2021. 10 dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 14 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei ZECE concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Filip Cioc, Rareş Trufea, Remi Martin, Gim, Daria Batschi, Ana-Maria Mărgean, Ruslana Krutas, Art of Robots, Raisa Chiribuţă şi Elena Gatcin.

Cei 14 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: Acro Mystic Duo, Maria Rădeanu, Narcisa din Bucovina, Sara Smighelschi, Duo Turkeev, Dean Bowman, Dragoş Pădeanu, Bianca Purice, Dorinel şi Costel Cutiuţă, Cosmin Adrian şi iubita sa, Louise, Simion R. Ştefan, Magitot, Andrii și Bogdan Kalashnyk şi Rianna Rusu.