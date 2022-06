Cine este Denis Roabeș, antrenorul de la Vocea României 2022. „Acum mă aflu în ipostaza în care să sper că și eu, la rândul meu, îi voi influența pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”

In articol:

După o pauză de doi ani, show-ul Vocea României revine din toamnă pe micile ecrane! De data aceasta, Vocea României 2022 va avea noi antrenori. Printre aceștia se numără și talentatul Denis Roabeș, solistul trupei The Motans.

Cine este Denis Roabeș, antrenorul de la Vocea României 2022

Denis Roabeș, în vârstă de 32 de ani, s-a născut pe 2 august 1989, în Republica Moldova. Denis este cunoscut ca fiind solistul trupei The Motans, trupă cu un parcurs impresionant în industria muzicală.

„Când am pus denumirea The motans formației, nu m-am gândit că ar fi vorba despre visele mele pe care le aveam mereu cu pisici. Pisica este animalul meu preferat. Sunt un simplu om care și-a petrecut 25 de ani din viață căutându-și drumul și când l-a găsit l-a luat cu dinții. Am multe planuri și urmează lucruri mari. Când m-am născut eram cât o palmă. Mi-e dor de momentele alea în care visam cu imaginație virgină, când crezi că totul este posibil”, declara Denis Roabeș în urmă cu ceva timp.

The Motans este o formație muzicală din Republica Moldova, condusă de artistul Denis Roabeș.

Trupa a avut o ascensiune incredibilă și a ajuns rapid una dintre cele mai cunoscute formații din România, dar și din Republica Moldova și Rusia, acolo unde solistul a locuit o bună perioadă de timp.

The Motans a colaborat până în prezent cu Delia, Inna, Irina Rimes și Emaa. Printre cele mai cunoscute piese ale artistului de peste Prut se numără: ”Bine indispus”, ”Versus”, ”Poem”, ”August”, ”Valuri mari” și ”1000 RPM”.

Denis Roabeș face parte din antrenorii de la Vocea României 2022

Denis se numără printre noii antrenori ce vor lua parte la show-ul Vocea României 2022. Artistul se declară fericit că va avea șansa să ofere concurenților din experiența pe care a acumulat-o până acum.

„Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am așteptat-o cu nerăbdare și mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învățat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special.

De-a lungul vieții, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât și ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că și eu, la rândul meu, îi voi influența pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a spus Denis Roabeș, solistul trupei The Motans.