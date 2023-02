In articol:

Dinu Gavril BIOGRAFIE. Vezi cine este Dinu Gavril, ce vârstă și ce studii are. Tânărul este fratele unui bărbat celebru de la noi din țară.

Cine este Dinu Gavril

Vezi despre cine este vorba!

Dinu Gavril s-a născut în Constanța și este fratele mai mic al celebrului Jean Gavril. Deși Dinu nu este persoană publică, Jean îl include foarte des în postările sale publicate pe conturile oficiale.

Mai mult, cei doi petrec foarte mult timp împreună, iar asta a fost declarat de însuși Jean Gavril pe contul oficial de Facebook, atunci când i-a transmis un mesaj de „La mulți ani!” fratelui său Dinu: „Am trecut prin multe împreună, am dormit toată viața împreună, ne purtăm în continuare hainele unul altuia, am mers să vedem lumea și parcă încă nici n-am început…

Eu vreau să îți urez un mare La mulți ani, Dinule, să fii sănătos și să iubești, că de cel mai șmecher frate din lume te-ai descurcat bine până acum!”, au fost cuvintele scrise de cântăreț.

Dinu Gavril BIOGRAFIE. Cine este, vârstă, studii. Tânărul este fratele unui bărbat celebru [Sursa foto: Facebook Jean F. Gavrilă]

Jean Florin Gavrilă, fratele lui Dinu

Jean Florin Gavrilă, cunoscut sub numele de Jean Gavril, este un cântăreț și compozitor de pop-rock și rock alternativ în vârsta de 28 de ani.

Acesta și-a început cariera muzicală în 2014, când a lansat piesa „Nebun de legat”. De-a lungul carierei sale, Jean Gavril a cântat pe scene importante din țară, la diverse evenimente precum: Electric Castle, Gala Forbes, Femei pe Mătăsari, Romanian Creative Week și Elle Style Awards.

Artistul Jean Gavril a început să își dezvolte o pasiune pentru muzică pe când avea de abia 7 ani, primind o chitară de la părinți. Astfel că, după ce a primit lecții de chitară, Jean a început să participe și la concursuri muzicale, unde a reușit să câștige o mulțime de premii.

Însă, chiar dacă muzica a fost și este una dintre marile lui iubiri, Jean a studiat și arhitectura la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu” din București.

Dinu Gavril nu împărtășește aceeași pasiune cu fratele său celebru

Chiar dacă sunt frați și au o relație foarte strânsă, Dinu și Jean sunt caractere diferite și au plăceri total opuse. Așa se face că, până în acest moment, Dinu Gavril pare să nu împărtășească, cu fratele său pasiunea pentru tatuaje. În schimb, Jean Gavril se declară un mare fan și le consideră mai degrabă „o decorare a propriului corp”: „Le ador încă de când eram copil.

Mi s-a părut mereu că sunt ca o decorare a propriului corp. Am fost fascinat de ele încă din prima clipă când am descoperit la un căpitan de vas, un tatuaj cu o ancoră pe mână. Aveam 19 ani când am făcut primul tatuaj. Este un clasic dagger trough heart tattoo pe care scrie unul dintre cele 7 păcate, anume LUST, este legat despre înșelat și este făcut pereche cu încă cineva.”, a declarat Jean Gavril în urmă cu ceva vreme, scrie kfetele.ro.

Surse: ro.wikipedia.org, kfetele.ro