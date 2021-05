In articol:

Cine este Doctor Cezar, gazda emisiunii Hello Chef. Medicul cardiolog este pasionat de nutriţie, psihologie şi sport.

Hello Chef este cel mai nou proiect de cooking, care îi are ca protagonişti pe Roxana Blenche, finalista de la Chefi la cuţite 2020, şi pe Doctor Cezar, un medic cardiolog renumit pe reţelele de socializare.

Doctor Cezar este un medic cardiolog, care este foarte activ pe reţelele de socializare, acolo unde oferă informații din sănătate, sport, nutriție și psihologie.

Medicul apare des în emisiuni televizate unde discută despre subiectele care ţin de un stil de viaţă sănătos. Cezar Amititeloaie are propriul său canal de Youtube şi peste 62.000 de abonaţi.

"În calitate de medic cardiolog, antreprenor, pasionat de nutriție, sport, psihologie, am încercat întotdeauna să văd lucrurile din perspective diferite.

Am vrut să-mi extind orizontul și am evitat domeniile înguste, cu toate că am fost atras de medicina intervenționistă. Dar am înțeles tot mai mult că sănătatea e un concept complex, ce nu poate fi obținută cu medicamente minune și am ales astfel să-mi dedic cariera prevenției, ajutându-i pe oameni să-și îmbunătățească stilul de viață", a scris medicul pe Youtube.

Doctor Cezar, gazda emisiunii Hello Chef[Sursa foto: Instagram]

Ce spune Dr. Cezar despre noul său proiect

Doctor Cezar va oferi informaţii preţioase despre sănătate în cel mai nou proiect al său, Hello Chef. Cardiologul va vorbi despre grăsimi bune şi rele, beneficiile cafelei şi alte subiecte din sfera medicinei în corelaţie cu alimentaţia.

„De la această emisiune lumea să se aştepte la lucruri neaşteptate şi să vadă un alt fel de cooking show, ce va aduce inclusiv informaţii ştiinţifice, pe înţelesul tuturor. Vom vorbi despre riscurile şi beneficiile cafelei, despre grăsimile bune şi cele mai puţin bune, dar şi cum pot fi tratate despresia sau anxietatea cu ajutorul alimentaţiei. Ii invităm pe telespectatori să ne urmărească în fiecare duminică, de la ora 13:15 şi să afle lucruri pe care nu le ştiau, dar pe care le pot pune în practică imediat, pentru a vedea rezultate în starea lor de sănătate!”, a spus Dr. Cezar pentru a1.ro.

Emisiunea Hello Chef se va difuza în fiecare duminică de la ora 13:15. Din show-ul culinar veţi afla reţete delicioase, discuţii savuroase şi ponturi pentru impresionat invitaţii la masă.

În fiecare ediţie a emisiunii culinare va fi invitată câte o vedetă din showbiz-ul românesc: Cosmin Natanticu, Dorian Popa, Ramona Olaru, Cătălin Rizea, Răzvan Fodor, Răzvan Babană, Romică Ţociu şi dr. Mihail Pautov sunt câteva dintre personajele pe care le veţi vedea în cea mai nouă emisiune culinară.