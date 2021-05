Cine este Dominique Nuţă de la Burlacul 2021. Concurenta părăsit competiţia, după ce Andi Constantin nu i-a mai oferit trandafirul salvator

In articol:

Cine este Dominique Nuţă de la Burlacul 2021. Concurenta a părăsit competiţia, după ce Andi Constantin nu i-a mai oferit tramdafirul salvator pentru a doua oară.

Cine este Dominique Nuţă de la Burlacul 2021

Dominique are 21 de ani, este din București. Concurenta își împarte timpul și pasiunea între cariera de model și cabinetul de avocatură.

Dominique Nuţă de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

"Cred că fizicul contează în proporție de 80% când vine vorba de o femeie. Pot spune că atitudinea mea este o calitate și o să fac tot posibilul să-i atrag atenția Burlacului. Aș vrea să mă observe dintre toate fetele", a spus Dominique.

Dominique Nuță a venit cu un căţeluş, atunci când l-a întâlnit pentru prima dată pe Andi Constantin. Concurenta speră să programeze o întâlnire de joacă între câinele ei și cel al Burlacului.

Dominique Nuţă de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Dominique Nuţă a fost eliminată, dar a rămas în casa fetelor

În cea de-a V-a ediţie a emisiunii Burlacul, Andi Constantin le-a eliminat pe Malinka Zina, Mădălina Alexe, Vanessa Ţone şi Dominique Nuţă, însă decizia Burlacului nu a fost pe placul tuturor concurentelor.

Dominique Nuţă a decis să nu respecte decizia Burlacului, iar în timp ce fetele se pregăteau să plece spre România, ea a spus că nu vrea să plece.

"Mie îmi pare foarte rău să plec știind că nu am dat totul aici. "Eu aseară când am venit aici și am început să mă deschid, mi-am dat seama că nu pot pleca. Eu nu accept să plec așa", a spus Dominique.

Dominique Nuţă a purtat o discuţie cu Andi Constantin şi a primit a doua şansă. Astfel, a rămas în competiţie chiar dacă celelalte fete nu privit cu ochi buni decizia Burlacului.

"Când nu am primit trandafirul, mi-a căzut tot cerul în cap. Este foarte greu să pierzi. Mai ales când ești obișnuit să ai totul la picioare. Din păcate trăiesc într-o lume superficială unde trebuie să blochez toate emoțiile. Simt că dacă aș mai avea o șansă aș profita de ea.", a mai spus concurenta.

Burlacul 2021 concurente!

Burlacul este un show matrimonial care constă în găsirea perechii unui burlac din lumea mondenă a României. Cel mai nou sezon din Burlacul a debutat după o pauză de cinci ani, iar concurentul care își va găsi marea dragoste este Andi Constantin, fostul concurent de la Survivor România, emisiune difuzată pe Kanal D.

Vezi aici cine sunt cele 14 concurente care au primit trandafirul în cea de-a doua ediţie din Burlacul 2021. Candidatele sunt dispuse să facă pentru a-l cuceri pe Andi Constantin.

Dominique Nuţă de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Andi Constantin este Burlacul 2021

Andi Constantin este Burlacul 2021. În trecut, Andi a participat la Survivor România, dar a fost și ispită la Insula Iubirii.

Andi Constantin are 29 de ani ani și este campion la fitness. Noul ”burlac” este plin de calități și se decrie ca fiind un om care iubește natura, animalele, dar și tot ce ține de motoare.

„Am 29 de ani, sunt multiplu campion la fitness, antreprenor și creator de content digital. Sunt noul burlac pentru că acum știu ce îmi doresc și mă simt pregătit pentru acest pas! Până la 30 de ani am simțit nevoia să experimentez, să ies, să cunosc. Cu siguranță oamenii cred despre mine că sunt genul acela de bărbat care iese în oraș în fiecare seară, dar nu mulți oameni îl cunosc pe adevăratul Andi. Sunt un om care iubește natura, animalele, dar și motoarele”, spune Andi Constantin.