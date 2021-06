Cine este Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite 2021. Concurentul este în echipa albastră a lui chef Florin Dumitrescu

In articol:

UPDATE: Chef Florin Dumitrescu și-a folosit una dintre amulete pentru a-l lua la el în echipă pe Dorin Voiasciuc. Concurentul își continuă parcursul în emisiunea culinară în tabăra albastră.

Cine e Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite 2021

Dorin Voiasciuc este de meserie bucătar și a venit la Chefi la cuțite pentru a câștiga Marele Premiu. Concurentul face parte din echipa lui Sorin Bontea și este pregătit să facă față provocărilor.

În vârstă de 31 de ani, Dorin Voiasciuc a făcut sacrificii uriașe pentru a-și îndeplini visul de a deveni bucătar. Deși părinții nu l-au susținut niciodată în demersul său, tânărul a reușit în cele din urmă să practice meseria care i-a plăcut dintotdeauna.

În audițiile Chefi la cuțite, concurentul a povestit că a început modest, de la spălat vase în străinătate, într-un restaurant libanez.

Timp de patru ani a dormit pe jos, în local, după plecarea ultimului client, iar hainele le spăla în bucătărie.

Dorin Voiasciuc de la Chefi la cuțite

Dorin Voiasciuc a învățat meserie, iar concursul de la Antena 1 i-ar putea confirma că toată munca depusă a meritat. El spune că va face tot ce îi stă în puțință să câștige sezonul 9 Chefi la cuțite .

Dacă am trecut de etapa asta, dincolo calc pe cadavre, fac tot în spatele meu. Nu am prieteni în bucătărie, pentru titlu nu am pe nimeni prieten. O să fac orice să îmi ating scopul. Te ajut, te îndrum, dar nu îți dau titlul pe munca mea. Adică eu am chestia asta și la bucătărie”, a mărturisit concurentul.

Dorin Voiasciuc intră în echipa lui Sorin Bontea la Chefi la cuțite

În audiții, bucătarul a gătit pentru jurații Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu o rețetă de antricot de vită cu foie gras, dulceață de ceapă, piure de sfeclă, crustă de fistic și pastă de trufe albe.

Dorin Voiasciuc din echipa lui Sorin Bontea

Modul în care a pregătit carnea i-a impresionat pe chefi, care i-au dat trei cuțite. „Ai gătit carnea asta mai bine decât am gătit eu la amuletă”, i-a mărturisit Cătălin Scărlătescu. În etapa a doua a competiției, Dorin Voiasciuc l-a convins pe Sorin Bontea că merită un loc în echipa lui.