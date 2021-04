In articol:

Cine este Dragoş Muller de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul român.

Cine este Dragoş Muller de la Şef sub acoperire 2021

Dragoş Muller este proprietarul saloanelor Magic. Lanţul de saloane de înfrumuseţare este destinat exclusiv femeilor a avut anul trecut o cifră de afaceri de cinci milioane de euro.

Dragoş Muller deţine 14 saloane proprii şi două francize. Compania şi-a început activitatea în urmă cu 12 ani şi are peste 400 de angajaţi.

Citeste si: Cine este Corina Popescu de la Şef sub acoperire 2021. Aceasta este lider într-o lume a bărbaţilor

Citeste si: Loredanei Chivu i-au „putrezit” fesele! Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei- bzi.ro

"Toată povestea a început cu un studio de bronzat format din trei aparate. A fost în forma aceasta de studio de bronzat aproximativ jumătate de an. Transformarea a venit din dorinţa mea să am un salon de îmfrumuseţare şi pur şi simplu, studioul de bronzat nu reuşea să atragă clienţi îndeajuns.

Magic salon s-a născut la jumătatea anului 2008, Simţeam că trebuie să reinventez afacerea pentru că altfel nu am putea rezista. Am deschis duminica, nu erau saloane deschise duminica. Cererea era din ce în ce mai mare. Cel mai greu moment de până acum a fost 15 martie 2020 când a fost declarată starea de urgenţă. Am văzut locaţiile închise, nu eram pregătit pentru aşa ceva", a spus Dragoş Muller.

Citeste si: Cine este Ruslan Cojocaru de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul

Dragoş Muller este pasionat de sport şi îl practică ori de câte ori are ocazia, uneori chiar şi cu fiul său.

"Sunt o persoană energică, am practicat sporturi şi în prezent îmi consum energia făcând sport, chiar şi cu cel mic.

Adi, băiatul meu, s-a născut o dată cu saloanele", a mai spus şeful sub acoperire.

Dragoş Muller, deghizat la Şef sub acoperire 2021

Dragoş Muller îşi va lua o nouă identitate sub acoperire. Acesta se va numi Filip Naum, va avea 39 de ani şi va fi un şomer care a lucrat anterior la o firmă de organizare de evenimente care a dat faliment.

"Mi-am dat seama că valoarea stă în personal. Acolo este cheia. Trebuie să fac parte din sistem, să văd realitatea şi cred că am nevoie de a coborî la firul ierbii. Intru sub acoperire dintr-o reală nevoie. Vreau să ajungă Magic acolo unde era până în pandemie", a declarat Dragoş Muller.

La finalul zilelor sub acoperire, Dragoş Muller s-a declarat mulţumit de angajaţii pe care îi are în companie: "Experienţa petrecută printre ei a schimbat ceva profund în mine. Oamenii sunt mult peste ceea ce eu ştiam. Business-ul este mai valoros din toate punctele de vedere. Oamenii sunt cheia succesului, fără ei nu aş fi reuşit nimic".