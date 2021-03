In articol:

Cine este Elaine Santarelli de la Românii au Talent, sezonul 11. Concurenta a venit din Italia şi s-a stabilit la Bacău, unde mama sa avea o afacere.

Cine este Elaine Santarelli de la Românii au Talent, sezonul 11.

Elaine Santarelli de la Românii au Talent, sezonul 11, locuieşte în România, la Bacău, de aproape patru ani. Concurenta poartă un zâmbet pe chip, însă în suflet are o durere imensă. Mama Elaineei Santarelli a murit în urmă cu trei luni, înainte ca fiica sa să se înscrie la Românii au Talent, sezonul 11. Concurentei i-ar fi plăcut ca mama sa să o vadă cântând pe scena de la Românii au Talent, sezonul 11, însă nu a mai fost posibil.

Elaine Santarelli de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

"Mă numesc Elaine Santarelli, am 34 de ani, acum sunt în Bacău, dar sunt italiancă. Am venit aici că aici era mama mea de zece ani. Am venit pentru ea, îi plăcea aici foarte mult. Eu m-am înscris la Românii au Talent, după ce a murit mama. Îmi pare rău că mama nu e aici, mama a murit de trei luni. Când a murit mama, eu am murit înăuntru. Am rămas în România că aici am iubitul şi are o bază de cai, iar asta îmi place foarte mult. Eu stau acolo toată ziua cu caii. Preferatul meu este Cezar, un pur sânge arab, e inima mea. Pasiunea mea e muzica, am nevoie de muzică, asta m-a ajutat foarte mult", a spus concurenta stabilită în Bacău.

Elaine Santarelli de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Elaine Santarelli nu a cântat pe placul lui Smiley

Elaine Santarelli a cântat la Românii au Talent, sezonul 11, piesa "Strani amori", care îi aparţine artistei Laura Pausini, însă cu toate acestea, italianca nu l-a convins pe Smiley că merită un vot pozitiv.

"A fost ok, nu a fost extraordinar, ai greşit de multe ori, dar cântecul e foarte frumos, tu ai o prezenţă foarte frumoasă, dar din partea mea ai un NU", a spus Smiley.

Elaine Santarelli de la Românii au Talent, sezonul 11[Sursa foto: Captură TV]

Astfel, Elaine Santarelli a primit la Românii au Talent, sezonul 11, un "NU" şi trei de "DA", suficient cât să treacă în etapa următoare.

"Eu nu pot să nu rezonez cu melodia, cu pasiunea unei femei, nu pot. Nu aveţi decât să mă judecaţi că de la mine ai un DA", a spus Andra.

"Elaine, mi se pare că eşti o femeie extraordinară. Povestea cu colegul nostru din Bacău sper că nu este un "strani amori", ci un "certo amore". Eşti frumoasă, ai cântat cu sentiment, ceea ce e important", a spus Florin Călinescu.

"Când eram foarte mică şi nu vorbeam italiana, am învăţat cântecul acesta, fiind prima întâlnire cu această limbă frumoasă. Aşa că am amintiri frumoase şi mi-a plăcut. Eşti minunată, mie personal, mi-a plăcut foarte mult şi vorbeşti foarte bine limba română, bravo!", a spus şi Alexandra Dinu.