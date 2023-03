In articol:

Cine este Elena Marin? Află totul despre cariera de succes a celebrei asistente TV.

Biografie Elena Marin

Elena Marin s-a născut la data de 1 septembrie 1987.

Este o persoană pasionată de sport și o dansatoare de excepție.

Încă din copilărie, Elena Marin a practicat gimnastică și dans sportiv, pasiuni ce au ajutat-o să devină una dintre cele mai cunoscute dansatoare de la noi din țară.

De asemenea, Elena a fost instructor de dans și a predat balet clasic. Aceasta a participat la mai multe concursuri sportive, a fost asistentă TV și dansatoare în echipa unor artiști din România.

Elena Marin este într-o relație cu logodnicul ei, Andrei, de mai bine de 4 ani.

Cine este Elena Marin. Biografie vârstă, carieră, familie. Află totul despre celebra asistentă TV [Sursa foto: Instagram]

Elena Marin are o carieră de succes

Elena Marin are o pasiune foarte mare pentru sport și pentru dans. Aceasta a practicat gimnastica de la o vârstă fragedă, la Clubul Sportiv al Școlii Generale nr. 3. Elena a fost instructor de dans și a predat balet clasic.

Pe parcursul carierei sale, Elena Marin a făcut parte din trupa de dans a unor artiști români, precum Anda Adam, Connect-R și Andreea Bălan.

Frumoasa dansatoare s-a făcut remarcată foarte ușor, astfel că în 2014 a fost asistentă TV. De asemenea, Elena a cochetat și cu actoria, având diferite roluri în telenovele românești.

În urmă cu doi ani, Elena Marin a participat la o emisiune de tip concurs, în urma căreia a suferit mai multe accidentări și a avut nevoie de intervenții chirurgicale. A urmat apoi o perioadă de pauză în cariera de dansatoare, pentru a se recupera.

Anul acesta, Elena Marin va apărea din nou pe micile ecrane, făcând parte din baletul de dans al unei emisiuni TV.

Elena Marin trăiește o frumoasă poveste de dragoste

Elena Marin este împreună cu Andrei, logodnicul său, încă din 2018. Cei doi au o relație frumoasă de dragoste și sunt foarte rezervați atunci când vine vorba de viața privată. Frumoasa dansatoare a fost curtată câțiva ani, până să înceapă relația cu iubitul ei.

„Suntem împreună din 21 octombrie 2018, suntem logodiți de un an și jumătate și plănuiam să ne căsătorim. Eu sper să ne luăm anul acesta, dar contează și când vine. Dacă vine atunci când trebuie, la final, va fi mai complicat pentru că vrem o nuntă pe căldură și ne rămâne puțin timp de organizare.

(...) Eu am curtat-o pe Elena Marin vreo 4 ani, am fost ambițios dar nu insistent. Atențiile mele erau răruțe și discrete. La un moment dat, după ce am început relația, Elena a primit un reminder pe Facebook...

Cu 4 ani în urmă își postase o poză în care avea un trandafir la mânerul portierei mașinii. Era trandafirul pus de mine și abia atunci și-a dat seama că eu eram. Momentul a fost unul special...”, a povestit Andrei.

Elena Marin a fost cerută în căsătorie de către iubitul ei într-un moment în care nu se aștepta. Cei doi au fost invitați într-o emisiune TV, iar Andrei a găsit un moment potrivit pentru a se așeza în genunchi și i-a pus inelul pe deget.

