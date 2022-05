Cine este Elena Panea de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta este la un pas de a forma o relație cu Adrian

In articol:

Cine este Elena Panea de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Cine este Elena Panea de la Mireasa, sezonul 5

Elena Panea de la Mireasa, sezonul 5, are 26 de ani și este din București. Frumoasa concurentă a intrat în competiția de la Mireasa 2022 alături de alți șase concurenți dornici să își găsească sufletul pereche în cadrul emisiunii.

Pe lângă frumusețea ravisantă, Elena Panea este și extrem de inteligentă. Concurenta de la Mireasa, sezonul 5, este pasionată de robotică și vorbește fluent limba germană.

”Mă numesc Elena Andreea Panea, am 26 de ani, 1.70 m și 52 de kilograme. Sunt creștin-ortodoxă și sunt născută în zodia Gemeni. M-am născut în București și am crescut în Voluntari, Ilfov. Am absolvit liceul german și Marketing la ASE. Sunt o persoană emoțională, simt emoțiile foarte intens, se poate spune că sunt sensibilă, sunt sociabilă.

Pe vremea liceului am participat la concursuri de asamblat roboți, în Spania, în Rusia, în București, în Galați, în echipa fratelui meu. El este antrenorul Echipei Naționale de Robotică a României. De la 19 ani am început să lucrez. Primul loc de muncă a fost la o agenție de turism, acolo am lucrat ca și agent de vânzări, făceam rezervări la telefon cu clienții pe limba germană.Toate joburile pe care le-am avut au fost pe limba germană.

Familia mea are acel tipar de bărbatul aduce toți banii în casă, femeia nu muncește, ceva ce eu nu am putut să accept niciodată. Pe mine m-au făcut destul de târziu, la 42 de ani și între mine și fratele meu este o diferență de 11 ani. Conflictul dintre generații între mine și părinții mei s-a manifestat de la început. Aveam alte pasiuni, mie îmi plăcea să desenez, să pictez, iar ei nu erau de acord cu pasiunile mele, ceea ce pe mine cumva m-a dat înapoi. Nu am putut să urmez un liceu de arte, cum mi-aș fi dorit”, a povestit Elena.

Elena Panea de la Mireasa, sezonul 5: ” Mama mea știe că am avut gânduri suicidale”

Elena Panea de la Mireasa 2022 a avut două relații toxice, însă acum a venit la Mireasa, sezonul 5, cu inima deschisă și cu speranța că în cadrul emisiunii își ma găsi persoana alături de care să rămână.

”Am avut două relații serioase, ambele relații au fost toxice. O relație toxică pentru mine este o relație în care nu ai pace, un fel de carusel de emoții. A existat și abuz fizic, ne-am lovit unul pe celălalt. Faptul că nu aveam liniște nici în relație și nici cu părinții, a fost oribil. Nu mă mai regăseam nicăieri, mă simțeam a nimănui, mă simțeam singură, simțeam că nimeni nu mă înțelege.

Mama mea știe că am avut gânduri suicidale, tatăl meu nu știe. Am făcut o alegere greșită că nu i-am spus pentru că sunt o persoană deschisă și onestă și fix lui nu i-am zis. Nu îmi lipsea nimic din cum se vedea pe exterior, dar în interiorul meu lipsea iubirea, respectul și stima față de mine.

Mi-ar plăcea ca viitorul meu soț să aibă studii superioase, să știe să facă ceva, să se descurce, să aibă acel simț de a întreține o familie, de a fi liber financiar. Este important să fie o persoană care l-a găsit pe Dumnezeu înăuntrul lui, care își ia puterea dinăuntrul lui”, a mai spus Elena.