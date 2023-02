Cine este Elena Țurcan de la Românii au Talent 2023. Jurații s-au ridicat în picioare ca să o aplaude

In articol:

Cine este Elena Țurcan de la Românii au Talent 2023. Concurenta a ridicat sala în picioare, după actul său artistic de la Românii au Talent, sezonul 13.

Elena Țurcan de la Românii au Talent 2023 este o fetiță extrem de talentată, cu o voce incredibilă, la cei 11 ani ai săi. Concurenta de la Românii au Talent, sezonul 13, s-a născut în Germania, însă părinții săi sunt români.

Gabriel și Laura Țurcan, părinții Elenei, au emigrat în Germania în anul 2022. Cei doi au împreună trei copii, iar Elena este fiica lor cea mică.

Elena Țurcan, concurenta de la Românii au Talent 2023, a câștigat în 2021 premiul cel mare la „Das Supertalent”, varianta germană a concursului de talente.

„Mă numesc Elena Țurcan, am 11 ani, m-am născut în Germania, dar sunt româncă. Vorbesc română, dar nu atât de bine, dar încerc și eu. Am venit la Românii au Talent ca să le cânt și românilor și oamenii să mă placă. Când cânt pe scena asta simt și eu că sunt româncă.

În școală și cu părinții mei vorbesc română, dar cu prietenele mele vorbesc în limba germană. Am fost și în Germania la Supertalent, până în finală. Am fost în top trei, iar eu am câștigat”,

le-a povestit Elena celor patru jurați de la Românii au Talent.

Elena Țurcan de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

Elena Țurcan, patru de „DA” la Românii au Talent, sezonul 13

Jurații de la Românii au Talent 2023 s-au ridicat în picioare ca să o aplaude pe Elena Țurcan. Fetița cu vocea incredibilă a primit patru de „DA” și s-a calificat în etapa următoare a concursului.

„Mi se pare incredibil. Dacă aș fi închis ochii nu m-aș fi gândit niciodată că tu poți cânta așa la vârsta asta. Mi se pare că cine a cântat a fost de fapt un om cu foarte multă experiență de scenă, care știe să transmită, care cântă cu pasiune, nicidecum un copil. De unde să dobândească un copil toate atuurile astea. Este de sus de la Dumnezeu! Asta înseamnă să te naști cu acest har. Așa că drumul tău e scris deja. Noi doar ne-am bucurat că te-am avut aici printre noi, că ne-ai cântat și nouă. Eu sunt sigură că tu o să ajungi pe cele mai înalte scene ale lumii”, a spus Andra.

„Eu am tot încercat să leg vocea de ceea ce văd și mi-a fost absolut imposibil. Este o surpriză totală și mă bucur că ai ajuns la nivelul la care deja numai cânți pentru a obține validare, ci cânți pentru a obține dragostea publicului. E admirabil că ai venit în emisiunea noastră, îți mulțumim foarte mult, o luăm ca pe un cadou din partea ta!”, a spus Andi Moisescu.

Elena Țurcan de la Românii au Talent 2023 [Sursa foto: Captură TV]

