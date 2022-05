Cine este Elvis Asan, semifinalistul de la Românii au Talent 2022. Concurentul deține calități vocale deosebite

In articol:

Elvis Constantin Asan de la Românii au Talent, sezonul 12, are 21 de ani și vine din Constanța. Semifinalistul de la Românii au Talent 2022 a venit în audiții ca să interpreteze o melodie de muzică populară.

De asemenea, semifinalistul de la Românii au Talent 2022 a povestit în preselecții că locuiește într-un centru de plasament, fiindcă a fost părăsit pe când era doar un prunc.

”Mă numesc Elvis Asan, am 21 de ani și vin din Constanța. Am venit la Românii au Talent să cânt muzică populară. Nu îmi vine să cred că sunt aici. Am încercat de patru ori. Îmi doream să ajung pe scenă. Sunt la bază, dascăl. Cânt cu preotul.



Mă numesc și Constantin. Numele l-am primit la botez, în 2016, fiindcă eu locuiesc la un centru de plasament. Am fost abandonat la vârsta de 8 luni, la spital și de acolo m-a preluat protecția copilului. În anul 2015 am fost declarat, atunci am primit certificatul de naștere. Până atunci nu am avut niciun act, iar în anul 2016 am decis să mă botez creștin ortodox.

În certificatul de naștere este numele de familie al mamei. Mă cheamă Asan Elvis iar în 2015 mi s-a pus și numele de Atsun. Așa a ales tribunalul pentru că mai am un frate pe care îl cheamă Asan Elvis”, a povestit concurentul de la Românii au Talent.

Elvis Asan de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Elvis Asan, apreciat de jurații de la Românii au Talent, sezonul 12

Elvis Asan de la Românii au Talent 2022 a interpretat melodia ”Casa părintească nu se vinde”, în audiții, iar jurații au apreciat vocea, dar și interpretarea semifinalistului de la Românii au Talent, sezonul 12.

Elvis Asan a primit patru de DA la Românii au Talent 2022 și astfel s-a calificat în semifinala Românii au Talent, sezonul 12.

”Elvis, ce melodie frumoasă ai ales. Eu cred că tu ai studiat melodia după varianta lui Fuego pentru că ai luat din mișcări. Închideam ochii și ziceam că e Fuego. Și interpretarea și timbrul. Acolo m-ai dus cu gândul prin interpretarea ta”, a spus Andra.

”Îți spun, Andra, nu e ușor să îl imiți pe Fuego. E chiar foarte greu pentru că putem spune orice, dar maestrul stăpânește foarte bine această artă. Aici mă refer la Fuego. Ai o voce foarte frumoasă, Elvis”, a spus Andi Moisescu.

”Vreau doar să vă spun o chestie serioasă. Mie mi se pare foarte greu să că tu Elvis ai venit să ne cânți despre casa părintească când tu nici nu știi cum arată casa părintească. Ai făcut treaba asta într-un mare fel. Ai un DA din partea mea”, a adăugat Mihai Bobonete.

Elvis Asan de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2022

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2022. Nouă dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 15 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Cei NOUĂ concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Alexandra Croitoru, Gabriela Dincă, Aurel Niamțu, Darius Mabda, Bianca Mihalcea, Martina Meola, Raisa Radu, Alex Dowis și Emanuel Ion.

Cei 15 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: X-treme Brothers, Alex Furman, Raluca Răducanu, Duo Gemini, DJ Hugo Arthur, Marius Mateș, Ana Maria Mircea, Eva Nicolescu, Sandeep Kale, Ionela Marin, Zametheea, Mihail Kovali, Elvis Constantin Asan, Bianca Ciocârlan și Anamaria Buțurca.