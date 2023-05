In articol:

Cine este Emma Christina, fosta iubită a lui Bobby Păunescu. Cei doi s-au despărțit la câteva luni după ce afaceristul i-a pus pe deget inelul de logodnă.

Emma Christina este un model internațional, de la noi din țară. Tânăra are 23 de ani și a fost finalistă la Miss Universe România. Frumusețea ei i-a adus foarte multe contracte de colaborare, cu diferite agenții importante întreaga lume.

Pe lângă meseria de model, Emma a cochetat și cu televiziunea pentru câteva luni, prezentând rubrica sportivă.

Emma Christina este fosta iubită a lui Bobby Păunescu, un cunoscut om de afaceri din România. S-au cunoscut pe rețelele de socializare, apoi el a ajutat-o cu o problemă medicală și astfel au început să iasă împreună. Au participat la diferite evenimente speciale, dar au fost discreți, în ceea ce privește viața personală.

„Noi ne-am cunoscut poate un pic altfel. El m-a ajutat cu o operație. El îmi scria pe Instagram, probabil cum le scria tuturor fetelor, iar eu aveam o problemă medicală și știam cine este Bobby Păunescu.

Eu aflasem că mai aveam, practic, 24 de ore să văd, pentru că avusesem o problemă medicală care fost progresivă, iar dacă nu mă opera, orbeam. Și l-am întrebat pe Bobby dacă știe un medic, el a vorbit cu cineva, iar a doua zi dimineața m-a operat.

Și atunci m-am atașat de el. Dar relația nu a început chiar atunci. Am continuat să ne scriem, ne-am și văzut, chiar am avut mai multe întâlniri”, a declarat Emma Christina.

Cine este Emma Christina, fosta iubită a lui Bobby Păunescu. Cei doi s-au despărțit la sfârșitul anului trecut [Sursa foto: Instagram Emma Christina]

Emma Christina și Bobby Păunescu nu mai formează un cuplu

Regizorul Bobby Păunescu a trăit o poveste de dragoste frumoasă și intensă, alături de fosta lui iubită. Emma Christina a primit chiar și inelul de logodnă din partea afaceristului însă lucrurile nu au mers foarte bine între ei.

Emma Christina și Bobby Păunescu au pus punct relației lor la sfârșitul anului trecut, după mai multe despărțiri și împăcări.

„Am fost cu Bobby Păunescu, am fost chiar logodită cu el. Ne-am despărțit în decembrie, anul trecut. Noi am avut, așa, o relație cu despărțiri și împăcări. Împreună, să zic așa, cred că am stat vreo opt luni.

Între noi a fost, așa, o relație…despărțiți-împreună, despărțiți-împreună… Înțelegi… În luna august a anului trecut mi-a dat inelul de logodnă, noi stăteam împreună atunci, stăteam la el. Dar, din păcate, ne-am despărțit definitiv, până la urmă ”, a spus Emma.

Cine este Emma Christina, fosta iubită a lui Bobby Păunescu. Cei doi s-au despărțit la sfârșitul anului trecut [Sursa foto: MediaFax Foto]

Bobby Păunescu a fost căsătorit cu Alice Peneacă

Alice Peneacă și Bobby Păunescu s-au căsătorit în 2015, după ce afaceristul a încheiat o relație de 10 ani cu Monica Bârlădeanu. Căsnicia lor nu a durat prea mult, chiar dacă păreau suflete pereche.

După o căsătorie de 3 ani, cei doi au divorțat la sfârșitul anului 2018. Alice Peneacă a declarat la un moment dat, că unul din motivele separării lor ar fi fost nepotrivirea de caracter.

„Suntem separați de mai bine de un an și jumătate, însă pe data de 10 decembrie 2018 a avut loc divorțul. Am divorțat la tribunal, a fost și el de acord cu divorțul.

Nu am niciun regret, este o experiență din care am învățat foarte multe lucruri și sper ca pe viitor să iau decizii mai bune! Nu există prietenie, însă există respect, din partea mea.”, a declarat Alice.

Surse: cancan.ro, libertatea.ro