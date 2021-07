Cine este Emma Răducanu, noua senzație Wimbledon. Tatăl jucătoarei de tenis este român

In articol:

Cine este Emma Răducanu, noua senzație Wimbledon. Tatăl jucătoarei de tenis britanice este român, iar mama sa este din China.

Emma Răducanu este noua senzație a turneului de la Wimbledon. Jucătoarea de tenis britanică are origini române și asiatice. Tatăl sportivei este român, iar mama sa este din China.

Emma Răducanu este cea mai tânără jucătoare de tenis care reprezintă Marea Britanie și care reușește să ajungă în al patrulea tur de la Wimbledon.

Emma este născută în Canada, însă sportiva s-a mutat însă cu părinţii săi în Kent, Anglia, pe când avea doi ani, iar de câţiva ani beneficiază de sprijinul federaţiei britanice de tenis, care a văzut un mare potenţial la ea. Tânăra de 18 ani este un simbol al societății multiculturale britanice, scrie The Daily Mail vorbind despre performanța ei „electrizantă” de la Wimbledon. În urmă cu două luni, Emma Răducanu încă dădea examene la școală, la matematică, economie, și până acum o lună nici măcar nu jucase în vreun turneu important WTA, remarcă publicația, citată de digi24.ro.

”Părinţii mei au fost destul de stricţi, nu doar cu tenisul, ci cu toate. Cred că am dezvoltat această mentalitate de la o vârstă mică”, a spus tenismana.

Emma Răducanu a fost felicitată de premierul Marii Britanii, Boris Johnson, printr-un tweet. Însă britanica cu origini românești a abandonat meciul cu australianca Ajla Tomljanovici, din optimi de la Wimbledon.

