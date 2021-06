Cine este Enzo de la Chefi la cuțite 2021, sezonul 9. Concurentul a intrat în echipa mov a lui chef Cătălin Scărlătescu

In articol:

Vincenzo Aiello este un italian stabilit în România din anul 2015. În vârstă de 31 de ani, concurentul participă pentru a doua oară la Chefi la cuțite, după ce în sezonul anterior nu a reușit să intre în echipe.

Cine este Vincenzo Aiello de la Chefi la cuțite 2021

Vincenzo Aiello este de meserie manager de club și a recunoscut că acomodarea în România nu a fost deloc ușoară, deși avea rude în țară.

Tânărul, nepot al lui Joshua Castellano, a participat la competiția Chefi la cuțite în sezonul 8, însă a fost eliminat după a treia probă din bootcamp. El a revenit în sezonul 9 determinat să ajungă în echipe.

Vincenzo Aiello, în audiții la Chefi la cuțite 2021

În audiții, Vincenzo Aiello le-a explicat juraților că știe unde a greșit data trecută și va avea grijă să nu repete experiența anterioară.

El s-a prezentat în fața chefilor cu o rețetă specială, care i-a asigurat un loc în bootcamp.

„Am ales ceva mai diferit. De data aceasta nu am venit cu paste, deși sunt italian. Cu paste am început, cu paste am ieșit. De dat asta fac un pește, un sea bass mohito(...). Vreau să intru în echipe”, spunea atunci concurentul.

Vincenzo Aiello a intrat în echipa lui Cătălin Scărlătescu în sezonul 9 Chefi la cuțite

Concurentul a pregătit în audiții sea bass mohito, preparat care i-a surprins pe chefi prin combinația de pește gătit și dovlecei cruzi. Vincenzo Aiello a primit trei cuțite și trecut în etapa următoare, la fel ca în sezonul anterior.

El a fost uimit să afle că jurații Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu și-ar fi dorit să-l aibă în echipe când s-a prezentat prima dată. Tânărul nu a mai făcut greșelile din trecut și a reușit să treacă toate probele din bootcamp cu bine. Acesta l-a convins pe chef Cătălin Scărlătescu să-i dea tunica mov și un loc în echipa sa.

Vincenzo Aiello din echipa lui Cătălin Scărlătescu