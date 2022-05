Cine este Eva Nicolescu, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Concurenta va performa în ultima semifinală Românii au Talent, sezonul 12

In articol:

Cine este Eva Nicolescu, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Concurenta a reușit să ridice juriul în picioare în audiții la Românii au Talent, sezonul 12.

Cine este Eva Nicolescu, semifinalista de la Românii au Talent 2022

Eva Nicolescu de la Românii au Talent, sezonul 12, are 13 ani și este din București. Talentata semifinalistă de la Românii au Talent 2022 a reușit să ridice publicul în picioare, dar și pe cei patru jurați cu interpretarea sa din audiții de la Românii au Talent, sezonul 12.

”Mă numesc Eva Nicolescu, am 13 ani și îmi place să cânt de când mă știu. Am venit cu foarte multe emoții, dar am reușit să le controlez”, a spus micuța concurentă de la Românii au Talent, sezonul 12.

Citeste si: Cine este Darius Mabda, semifinalistul de la Românii au Talent 2022. Mihai Bobonete l-a trimis pe concurent în semifinală

Eva Nicolescu, vocea impresionantă de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Eva Nicolescu, apreciată de jurați la Românii au Talent, sezonul 12

Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete au apreciat talentul Evei Nicolescu și au răsplătit-o pe concurentă cu patru de DA, la Românii au Talent 2022. Astfel Eva a ajuns semifinalistă la Românii au Talent, sezonul 12.

Citeste si: Luca, fiul cel mare al lui Laurențiu Reghecampf, prima reacție după ce s-a născut frățiorul său. Ce i-a transmis lui Liam- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Cei patru jurați au avut doar cuvinte de laudă la adresa concurentei de la Românii au Talent, sezonul 12, și i-au spus că o așteaptă în semifinala de la Românii au Talent 2022.

”Eva, tocmai ce mi-ai împrăștiat creierii pe pupitrul ăsta. E incredibil cum dintr-o ființă atât de firavă precum pari la prima vedere și atât de gingașă să iasă o voce, nu atât de puternică acustică, cât atât de puternică în totalitatea ei. E incredibil cât de frumos ai cântat. Eu cred că au fost foarte mulți oameni care au zis în momentul ăsta, dă-i puțin mai tare. Acolo te duce povestea asta și vocea ta. Excepțional!”, a spus Mihai Bobonete.

”Nu ai reușit să controlezi emoțiile și ăsta e un lucru bun pentru că dacă îți controlezi emoțiile anulezi cel mai mare atuu al unui artist. Tu ai reușit să transformi emoțiile și să ni le transmiți nouă. Asta este un lucru la care artiști cu experiență ajung greu și își dau seama greu de mecanismul ăsta. Bravo!”, a spus Dragoș Bucur.

”Eva, ești foarte talentată! Ai o voce excepțională, un timbru minunat, ai reușit să cânți o piesă extrem de dificilă și ai făcut-o și într-un alt mod față de varianta pe care o cunoaștem noi de la Freddie Mercury”, a spus Andi Moisescu.

Citeste si: Cine este Bianca Mihalcea, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Andi Moisescu a trimis concurenta în semifinală

Eva Nicolescu, vocea impresionantă de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

Cine sunt concurenţii din semifinala Românii au Talent 2022

Din cei peste 300 de concurenţi, doar 24 de concurenţi au ajuns în cele două semifinalele live de Românii au Talent 2022. Nouă dintre aceştia au trecut direct în semifinale, fiindcă au primit Golden Buzz din partea unui jurat sau prezentator, iar ceilalţi 15 semifinalişti au fost aleşi riguros de către juraţii şi prezentatorii emisiunii.

Citeste si: Cine este Alexandra Croitoru, semifinalista de la Românii au Talent 2022. Dragoș Bucur a trimis concurenta în semifinală

Cei NOUĂ concurenţi care au fost trimişi direct în SEMIFINALĂ fiindcă au primit GOLDEN BUZZ sunt: Alexandra Croitoru, Gabriela Dincă, Aurel Niamțu, Darius Mabda, Bianca Mihalcea, Martina Meola, Raisa Radu, Alex Dowis și Emanuel Ion.

Cei 15 care au fost aleşi de către juriu şi prezentatori pentru a merge mai departe în SEMIFINALĂ sunt: X-treme Brothers, Alex Furman, Raluca Răducanu, Duo Gemini, DJ Hugo Arthur, Marius Mateș, Ana Maria Mircea, Eva Nicolescu, Sandeep Kale, Ionela Marin, Zametheea, Mihail Kovali, Elvis Constantin Asan, Bianca Ciocârlan și Anamaria Buțurca.