Cine este Fabian Soare, de la Chefi la Cuțite 2023, sezonul 12? Tânărul face parte din echipa turcoaz a lui chef Cătălin Scărlătescu și luptă pentru premiul cel mare.

Fabian Soare, în vârstă de 24 de ani, provine din Mogoșoaia și are o pasiune pentru lumea filmului. Cu toate acestea, a dezvăluit că îi place și să gătească și că dorește să avanseze în competiția Chefi la cuțite, sezonul 12 și să ajungă cât mai departe, luptând pentru premiul cel mare.

În timpul preselecțiilor, jurații l-au întrebat cu ce se ocupă, iar Fabian Soare a mărturisit că și-a dorit să devină actor și a început să studieze în Londra. Cu toate acestea, a realizat că adevărata sa pasiune nu era să fie pe scenă, ci în spatele ei, în calitate de regizor și scenarist, o carieră pe care o urmează și în prezent.

„Eu voiam să fiu actor inițial și m-am dus în Londra, unde este viața bună și frumoasă... Unde e străinătate, unde nu e ca în România...

La prima oră din acea facultate i-am văzut pe toți ceilalți cu scaunele în cap că așa le au zis profesorii să facă un exercițiu de actorie. Am zis că am ajuns la nebuni. Am zis că eu nu am ce căuta aici, nu mi-a plăcut, am văzut cum stă treaba și m-am schimbat eu repede cumva.

M-am dus la decan și i-am zis că vreau să fac filme. Nu prea îmi place actoria asta a voastră. În capul meu credeam că voi învăța să fac filme fizic... Nu filmai, nu învățai, nu experimentai cu colegii. Ți se ia rău de tot după trei luni de așa ceva”, a povestit Fabian Soare, la Chefi la cuțite, în preselecții.

Pe lângă pasiunea sa pentru film și gastronomie, Fabian Soare este un creator de conținut pe rețelele de socializare.

Tânărul realizează sketch-uri și filmulețe amuzante pentru fanii săi de pe TikTok, pagina unde, în prezent, are peste 400.000 de urmăritori și 5,5 milioane de aprecieri.

Cine este Fabian Soare, de la Chefi la Cuțite, sezonul 12? Concurentul face parte din echipa turcoaz a chefului Cătălin Scărlătescu [Sursa foto: Facebook]

Cătălin Scărlătescu, echipă

Iată care este echipa turcoaz a lui chef Cătălin Scărlătescu:

Raluca Hulubei

Monica Iliescu

Răzvan Mincă

Fabian Soare

Nadd Hu

Cosmin Berki

Alex Mihoc

Programe TV Kanal D

Emisiunea" 40 de întrebări cu Denise Rifai" a revenit pe micile ecrane din 10 septembrie cu un nou sezon. Show-ul, moderat de Denise Rifai, poate fi urmărit în fiecare duminică, de la ora 20:00.

În această emisiune, Denise Rifai va avea invitați speciali și le va adresa întrebări legate de viața lor personală și profesională.

Invitații au la dispoziție două minute pentru a răspunde și discuta fiecare subiect abordat în cadrul interviului. Acest format le oferă telespectatorilor ocazia de a afla informații noi și detalii interesante despre diferite vedete și celebrități din România.

