Cine este Faimosul de la “Suvivor România”, tatuat din cap până-n picioare. Povestea celor peste 100 de tatuaje

âmbătă, 9 ianuarie, la ora 20:00, 12 Faimoși și 12 Războinici își vor da întâlnire cu telespectatorii, pe micul ecran, odată cu debutul celui de-al doilea sezon al reality-ului “Survivor România”, cea mai intensă competiție, care le va testa celor 24 de concurenți limitele. Printre Faimoși se află un concurent care atrage atenția cu look-ul sau inedit și tatuaje la vedere. Faimosul Zannidache are o poveste de viață impresionantă, acesta a crescut la orfelinat, după ce a fost abandonat de părinți, la naștere, însă și-a văzut

visul cu ochii și s-a ridicat prin propriile puteri și multă voință. Artistul și-a tatuat aproape fiecare părticică a corpului, având la activ peste 100 de tatuaje, fiecare dintre acestea cu o poveste și o semnificație aparte.

Pot fi considerate pentru el adevărate opere de artă, exprimate prin desenele viu colorate pe piele. Învățat cu greul încă de mic, a îndurat pedepse crunte în viața de orfelinat, însă fiecare obstacol întâmpinat l-a pregătit pentru ceea ce avea să trăiască mai târziu.

O apariție cel puțin excentrică de fiecare dată, corpul lui Zannidache îi este împânzit cu peste 100 de tatuaje, fiecare dintre ele avându-și o poveste și reprezentând, poate, un moment din trecutul său, dar și un mesaj pentru viitor. Și-a adunat trăirile în tatuaje, iar povestea de viață și sentimentele acumulate în cei 23 de ani de viață și le spune prin tatuaje.

„Fiecare tatuaj este transcrierea unui sentiment - frustrare, revoltă... Am tatuat pe mine numai sentimente. Tatuajul de pe tâmplă înseamnă totul, universul. Am peste 100 de tatuaje. Am făcut 30 de tatuaje într-o săptămână. Dacă aveam bani le făceam pe toate în același timp. Am investit foarte mult în ele, câteva zeci de mii de lei. Cel mai scump a fost 1200 de lei. Tatuajul <HOME> reprezintă visul meu, acela de a avea o casă a mea. Mi-am tatuat pe spate mesajul <Home is Where Your Heart Is> care este tatuat lângă mesajul <Homeless>. Încă nu știu unde îmi este inima, sunt neliniștit teribil. Casă mea va fi acolo unde mă voi simți liniștit. M-am obișnuit cu sentimentul ăsta de neliniște. Sunt mereu agitat, frustrat. Mi-am tatuat pe tâmplă <Understand Why> pentru că, cu cât înțelegi mai mult, ce se întâmplă în jurul tău, cu atât șansele să te enervezi sunt mai mici”, povestea Zannidache înainte de a pleca la „Survivor România ”.