Cine este Felix Pătrășcanu? Biografie: studii, carieră, avere. „Banii sunt ceea ce te ajută să fii un om liber”

Biografie Felix Pătrășcanu. Află informații surprinzătoare despre viața fondatorului companiei de curierat Fan Curier.

Cine este Felix Pătrășcanu

Felix Pătrășcanu este unul dintre cei mai mari oameni de afaceri din țara noastră. Bărbatul este fondatorul companiei de curierat Fan Curier și are o afacere de peste un miliard de lei.

Mama sa a vrut ca Felix Pătrășcanu să devină judecător, în timp ce el visa la un job în avocatură. Astfel, a urmat Facultatea de Drept, iar în anul 1994 a absolvit. În același an a colaborat cu o firmă de curierat, lucru ce i-a deschis un drum promițător și ofertant.

3 ani mai târziu, Felix Pătrășcanu punea bazele actualei companii Fan Curier, alături de frații Adrian și Neculai Mihai. Visul și dedicarea sa l-a făcut astăzi unul dintre milionarii României.

Felix Pătrășcanu este membru fondator al Asociației Operatorilor de Curierat din România (AOCR), membru în board-ul de conducere al Romanian Business Leaders, lider al proiectului RePatriot și fondator al proiectului SuperTeach.

„ Banii sunt ceea ce te ajută să fii un om liber. Asta în primul rând. Inițial, banii pentru mine au însemnat, ca pentru toată lumea, casa, mașina, piscina, Seychell-ul și așa mai departe.

Când am avut pe toate lucrurile astea, nu neapărat că n-am mai avut ce să fac, ci pur și simplu am simțit nevoia să dau înapoi, să iau decizii singur și să-ți oferi acel confort psihologic prin care să gândești liber. E foarte important lucrul ăsta.

Și eu doresc câtor mai mulți oameni, nu neapărat cu foarte mulți bani, știi că e o vorbă pe la noi, pe la români, degeaba ai bani dacă n-ai mulți?

Dar nu despre asta e vorba aici, ci să ai suma de bani care să-ți ofere confortul psihologic de a trăi liber. Da, vrând mâine să faci un lucru și să poți să-l faci, bineînțeles, într-un cadru legal și etic și de bun simț, ca să spun așa”, a declarat Felix Pătrășcanu în cadrul unui interviu.

Ce avere are Felix Pătrășcanu

Felix Pătrășcanu este pasionat de off road, devenind vicepreședintele Asociaţiei Off Road Adventure din România. Antreprenorul colecționează mașini de epocă, are o slăbiciune pentru sport, dar și de arta vinurilor.

Felix Pătrășcanu colecționează vinuri și chiar produce la podgoria din locul natal, Panciu. Cifra de afaceri a lui Felix Pătrăşcanu este de 1 miliard de lei, după cum mărturisea chiar el.

Nu se ştie exact cota la care a ajuns averea antreprenorului, dar un lucru este cert: este unul dintre miliardarii României. S-a scris în urmă cu ceva timp că s-ar ridica la aproximativ 13 milioane de euro, dar specialiștii spun că ar fi mai mare de atât.

Surse: stiridirecte.ro, libertatea.ro, da.zf.ro