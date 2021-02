Cine este femeia care l-a dat pe spate pe Smiley! Nu, nu este graviduța Gina Pistol

In articol:

Roberta Anghel a fost plăcerea vinovată a bărbaților, atât telespectatorii, cât și cei din juriul de la ”Românii au talent” fiind impresionați de formele etalate de Roberta Anghel.

„M-am dus la «Românii au talent» pentru că îmi era extraordinar de dor să dansez pe o scenă. Am considerat participarea mea la aceasă emisiune o provocare, pentru că voiam să trăiesc și experiența asta. Am mai dansat pe scene, dar niciuna de o asemenea anvergură. Nu am dansat niciodată în fața unui juriu. A fost o experiență nouă pentru mine, de care m-am bucurat enorm. Am avut emoții, dar constructive. Voiam să-mi iasă ok coregrafia. Am avut parte și de validarea juriului.

Roberta Anghel l-a impresionat pe Smiley

Nu am nicio așteptare, m-am dus acolo cu inima deschisă, am vrut să-mi bifez încă un lucru pe listă. Nu pot să spun că mi-a schimbat viața participarea la această emisiune, însă am mai adăugat o treaptă pe scara experiențelor mele‟, a explicat Roberta Anghel după ce a trecut în următoarea etapă cu patru de „da‟.

Iar tânăra de 25 de ani, fostă sportivă de performanță în atletism și, culmea, arbitru de fotbal pentru câțiva ani, a reușit să îl impresioneze pe Smiley, deși acesta așteaptă cu nerăbdare momentul în care va fi făcut tată de Gina Pistol, prestația ei de pe scena ”Românii au talent” făcându-l pe cântăreț să aibă reacții cât se poate de evidente de apreciere...

Roberta Anghel, show total pe scena cu un dans erotic

Roberta Anghel e acum antrenor de fitness

Cu toate că dansul erotic pe care l-a prestat îmbrăcată

mai mult decât sumar în fața juriului de la ”Românii au talent” i-a făcut pe mulți să se gândească că Roberta Anghel are ocupații nu tocmai ortodoxe, tânăra de 25 de ani este, de fapt, antrenoare de fitness și are o istorie lungă în lumea sportului românesc.

Smiley, d einteles de ce a ”transpirat” cand a vazut-o pe Roberta Anghel

La scurt timp, am intrat sub aripa domnului antrenor Ștefan Munteanu, unde am rămas timp de aproape 10 ani, timp în care am avut destul de multe performanțe. Pe lângă sutele de medalii și diplome la concursurile interjudețene, sunt și triplă campioană națională în probele de lungime și 60 de metri plat și săritură în lungime indoor și outdoor, multiplă medaliată la campionatele naționale în probe de 60 de metri garduri, heptathlon, înălțime și, de asemenea, am participat și la campionatul balcanic în 2011, în Turcia, de unde am venit acasă cu o medalie de aur câștigată cu echipa României‟, a povestit pentru monitoruldevrancea.ro frumoasa Roberta Anghel care, culmea, după atletism devenise arbitru de fotbal.

Cu toate acestea, pentru ea, acum, sportul este doar o pasiune, Roberta Anghel mergând zi de zi la sala de fitness și, pentru că este pasionată de dans, lucrează ca animatoare într-un club de fițe din București.