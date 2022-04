Cine este femeia după care-i sclipesc ochii lui Jador: ”Mi-ar plăcea să fiu cu ea”. Artistul i s-a destăinuit Biancăi Comănici

In articol:

Jador o duce cum nu se poate de bine pe plan profesional. A ajuns să fie unul dintre cei mai ascultați artiști de la noi, iar asta-i aduce o satisfacție nemăsurabilă.

Însă, pe plan personal, astrele nu i s-au aliniat la fel de bine.

După despărțirea de Georgiana, tânăra pe care a iubit-o ani la rând, artistul s-a declarat a fi un bărbat liber și disponibil, dar nu foarte dornic de a-și pune iar sentimentele ”la bătaie”.

Citeste si: Fetele din Casa Iubirii, vizate de Jador: ”Mi-ar plăcea să le cunosc”. Ce a spus artistul despre fiecare concurentă

Jador [Sursa foto: Facebook]

Jador a pus ochii pe o tânără de peste hotare

În cadrul emisiunii ”Culisele iubirii”, manelistul a mărturisit că în aceste momente viața sa amoroasă este la pământ, tocmai de aceea preferă să se axeze pe carieră, astfel încât să treacă mai ușor peste această perioadă.

Citeste si: De ce e bine să torni oțet în pantofi! Trucul care te ajută în multe situații- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

”Nu mai sunt curios (n.r. de femei) în general, viața mea sentimentală s-a cam prăbușit, trec printr-o perioadă mai...”, a declarat Jador la ”Culisele iubirii”.

Ulterior, în fața Biancăi Comănici, pentru că relația lor de prietenie este una mai veche, Jador și-a deschis sufletul și a făcut o mărturisire care a surprins-o până și pe brunetă.

Râvnitul burlac a recunoscut că simte focul unei pasiuni arzătoare pentru o tânără pe care dorește, cel puțin deocamdată, să o țină secretă, doar pentru el.

Jador a mărturisit că nu știe dacă este îndrăgostit, însă ce simte atunci când se află lângă domnișoara respetivă îl face să vrea să petreacă din ce în ce mai mult timp împreună cu ea. Lucru care, cel puțin pentru moment, este cam imposibil, subliniază el, pentru că aceasta nu este româncă și nici nu locuiește în țara noastră.

Chair și așa, pentru că au avut șansa să se cunoască și să se vadă de câteva ori, Jador mărturisește că este genul de femeie pe care nu l-a avut niciodată

aproape: sinceră, naturală, cu simțul umorului și foarte fericită.

Mai mult decât atât, atistul o apreciază pentru felul în care-și trăiește viața și pentru cum îl face pe el să se simtă în preajma sa, tocmai de aceea, spune Jador, i-ar plăcea ca viitorul să îi aducă împreună, formând o relație sănătoasă.

Citeste si: Jador s-a filmat fără haine pe Tik Tok, iar o fană a fost nemulțumită de ce-a văzut: "Ești prea păros". Ce replică i-a dat artistul

”Îmi place de o fată. Una care râde toată ziua, e deșteaptă, e inteligentă, e fericită. Nu e româncă. Nu știu dacă-mi place de ea așa mult, dar n–am întâlnit niciodată o fată ca ea și de asta. Știe română, vorbește ca Bella Santiago. M-am îmbătat într-o seară și voiam să o sun pe fosta, dar n-am făcut-o, îmi place mai mult de fata asta. Mi-ar plăcea să fiu cu ea, dar nu pot să-mi petrec timpul cu ea, pentru că ea este în altă țară. Îmi place de ea, tipa e super. Când am văzut-o prima dată ziceai că e o copilă, dar are o feminitatea anume. Și când am început să o cunosc, am înțeles că femeia aia chiar trăiește, e fix cine e, nu încearcă să fie altceva. E super fericită, are un zâmbet drăguț, nu se machiază, e scundă, e o fată normală. Nu m-am îndrăgostit, dar îmi place de ea că îmi dă un vibe bun”, i-a mărturisit Jador Biancăi Comănici.