Cine este fiul lui Marcel Ciolacu, liderul PSD. Politicianul are un mare regret în viață

Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat, împreună cu soția sa, Roxana, au un fiu pe numele Filip în vârstă de 20 de ani.

Cine este Filip Ciolacu, fiul președintelui PSD

Filip Ciolacu, în vârstă de 20 de ani, este student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii Ovidius din Constanța. Acesta este absolventul Colegiului National B.P. Hasdeu din Buzău, același pe care l-a absolvit și mama lui, Roxana Ciolacu.

Motivul pentru care Filip a optat pentru facultatea din Constanța a fost pentru a avea libertate. Marcel Ciolacu a mărturisit că acesta nu a dorit sa vină la București din cauză ca s-ar fi simțit controlat.

„Fiul meu nu a vrut să facă medicina la Bucureşti. A zis că dacă vine aici, o să stau pe capul lui. L-am convins să nu se ducă la Cluj. S-a dus la Constanţa. Tot e un drum”, a mărturisit Marcel Ciolacu.

În momentul în care Filip a intrat la facultate, tatăl său i-a transmis un mesaj în care spunea că are încredere în baiatul lui și cp va ajunge un doctor bun care va ajuta oamenii.

”Toată munca, nopțile nedormite și emoțiile ultimelor săptămâni și-au arătat azi roadele: Filip a intrat la Medicina. Sunt tare mândru de tine, fiule! Sunt convins că o să ajungi un medic bun, pentru că medicina înseamnă în primul rând a iubi oamenii. Iar tu ai o inimă mare”, a fost mesajul lui Marcel Ciolacu pentru Filip.

Marcel Ciolacu și Roxana sunt împreună de peste 20 de ani, și deși nu stau împreună în București, liderul PSD merge în fiecare weekend la soția sa care a decis să rămână în Buzău.

Roxana Ciolacu este o fire foarte discretă, dar asta nu a împiedicat-o să fie alături de soțul său, Marcel Ciolacu. Aceasta a terminat Facultatea de Chimie și în prezent se ocupă de afacerea familiei, o patiserie din centrul orașului Buzău.

Care este cel mai mare regret a lui Marcel Ciolacu

Filip Ciolacu este singurul copil al lui Marcel și Roxana Ciolacu. Acum că băiatul este pe drumul său, departe de casă, liderul PSD, invitat la televiziunea Digi24 a dezvăluit cel mai mare regret pe care îl are în viață și anume că a făcut doar un copil.

„Am un regret, cred că faptul că am făcut un singur copil. Povesteam unor prieteni, aveam momente când era mai mic fiul meu, aveam teama și să traverseze strada. Cred că am greșit foarte mult și eu și soția că am făcut un singur copil”, a povestit Marcel Ciolacu pentru Digi24.