Cine este fiul lui Toto Cutugno? L-a recunoscut datorită soției lui

Cine este fiul lui Toto Cutugno, unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai lumii? Fiul lui a fost recunoscut datorită soției sale.

Cine este fiul lui Toto Cutugno?

Toto Cutugno, cântărețul italian, s-a bucurat de o carieră de succes, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți artiști ai lumii. S-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, iar pe lângă toate melodiile și premiile obținute de-a lungul timpului, a lăsat în urmă și un fiu, pe Nicolò.

În anul 1971 s-a căsătorit cu Carla, cea care mai târziu i-a și permis să își recunoască fiul, pe Nico. Cu alte cuvinte, Nicolò nu este fiul celor doi, ci acesta s-a născut dintr-o aventură extraconjugală a lui Toto Cutugno cu o femeie al cărei nume nu este cunoscut.

Datorită sprijinului soției sale, Carla, cântărețul i-a dat numele de familie și l-a adus acasă, în ciuda circumstanțelor.

Se știu puține lucruri despre mama biologică a lui Nicolò, iar numele acesteia nu a fost dezvăluit, însă acesta s-a bucurat de stabilitate și dragoste intrând în familia lui Toto și a Carlei Cutugno.

În prezent, Nicolò are vârsta de 30 de ani și are o diplomă în economie. Locuiește în Italia, însă pregătirea și influența din familie i-au adus colaborări în alte colțuri ale lumii.

Toto Cutugno și soția lui, Carla, au trăit o iubire ca în filme, dar au trecut și prin momente dificile împreună. Cei doi nu și-au dorit să își expună niciodată foarte mult relația, preferând să trăiască frumos, departe de ochii lumii.

Toto Cutugno a murit la vârsta de 80 de ani

Cântărețul italian Toto Cutugno a murit, marți, la vârsta de 80 de ani. Anunțul a fost făcut de managerul său. A devenit cunoscut mai ales prin hitul său din 1983 "L'Italiano".

De-a lungul carierei sale a compus peste 400 de melodii cântate în întreaga lume, a înregistrat 18 albume şi a vândut peste 100 de milioane de discuri pe întreg mapamondul. Dintre

cele mai cunoscute melodii din carieră amintim: ''Albatros'' (1976), ''Come ieri, come oggi, come sempre'' (1978), ''La mia musica'' (1981), ''L'italiano'' (1983), ''Azzura malinconia'' (1986),

''Voglio l'anima'' (1987), ''Innamorata, innamorato, innamorati'' (1987), ''Mediterraneo'' (1987), ''Toto Cutugno'' (1990), ''Insieme 1992'' (1990), ''Non e facile essere uomini'' (1992), ''Voglio andare a vivere in campagna'' (1995), ''Canzoni nascoste'' (1997), ''Il treno va'' (2002), ''Cantando'' (2004), ''Come noi nessuno al mondo'' (2005), ''Un falco chiuso in gabbia'' (2008), ''I Miei Sanremo'' (2010).

Toto Cutugno în România

Artistul italian Toto Cutugno a fost și în România, prima oară fiind în 1993, la Festivalul Cerbul de Aur de la Braşov și a impresionat publicul cântând melodia "Ciobănaş cu trei sute de oi".

Ulterior, Toto Cutugno a revenit de mai bine de zece ori în România, ultima dată în decembrie 2018, ca invitat special al Concursului Naţional Gala Premiilor Excelsior.

Surse: metropolitanmagazine.it, digi24.ro