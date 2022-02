Cine este Francisc Șandor de la „Chefi fără limite", concurentul din echipa lui chef Sorin Bontea

In articol:

Francisc Șandor face parte din cei 18 concurenți înscriși în aventura „Chefi fără limite". El participă în emisiune în echipa verde, coordonată de chef Sorin Bontea.

Francisc Șandor [Sursa foto: Instagram Francisc Șandor]

Cine este Francisc Șandor de la Chefi fără limite

Francisc Șandor este de meserie fotograf. În prezent, el lucrează pentru A List Magazine, revista Andreei Esca. Francisc are un portofoliu divers și plin de nume cunoscute, implicându-se în multe campanii și evenimente importante din showbiz. Însă concurentul a lăsat pentru moment aparatul foto deoparte și s-a înscris în marea aventură „Chefi fără limite” pentru a-și arăta și imbunătăți talentul culinar.

„Așa a început ziua 0 din @chefifaralimite … eram pe insula Chios, în nordul mării Egee Nu știam nimic din ce urma să mi se întâmple... așa că vă invit și pe voi să îmi fiți alături în această călătorie FĂRĂ LIMITE!”, le-a transmis Francisc urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare.

Echipa verde, Chefi fără limite [Sursa foto: Instagram Francisc Șandor]

Cum se desfășoară emisiunea Chefi fără limite

Emisiunea Chefi fără limite îi are ca și protagoniști pe cei trei chefi: Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Show-ul va avea premiera începând cu 21 februarie, în zilele de luni, marți și miercuri, la Antena 1, de la ora 20:30.

Emisiunea a fost filmată pe tărâmurile grecești și este prezentată de Irina Fodor.

Chefi fără limite propune să îmbine bucătăria cu aventura și călătoriile, purtând telespectatorii prin impresionantele insule grecești.

Concurenții emisiunii sunt împărțiți în trei echipe coordonate fiecare de câte un chef. Chef Florin Dumitrescu deține echipa albastră, Sorin Bontea coordonează echipa verde, iar Cătălin Scărlătescu are echipa mov. Cele trei echipe ale emisiunii Chefi fără limite vor fi nevoite, pe parcursul show-ului, să experimenteze aventuri de tot felul și să-și procure singuri alimentele și ustensilele necesare pentru probele de gătit.

Care sunt concurenții emisiunii Chefi fără limite

Concurenții show-ului culinar Chefi fără limite sunt împărțiți în trei echipe coordonate de cei trei chefi. Prima echipă, echipa albastră, este coordonată de Florin Dumitrescu, echipa verde este coordonată de Sorin Bontea, iar cea mov îl are ca chef pe Cătălin Scărlătescu.

„Echipa albastră mă motivează și mă face să stau liniștit în competiție. Când m-am gândit la cum să îmi formez echipa, m-am gândit la misiunile pe care urmează să le facem și mi-am ales oameni puternici, care să poată să facă multe lucruri pe lângă bucătărie. În ceea ce privește gătitul m-am gândit că sunt oricum eu acolo și îi pot ghida. Am un singur bucătar profesionist, în rest toți provin din alte domenii. Ceea ce ne unește pe toți este ambiția”, a declarat Florin Dumitrescu despre echipa sa, potrivit a1.ro.

Membrii echipei albastre sunt:

Arkanian – Artist

Iman Abushov – Director Comercial

Daniela Andronie Rădulescu – instructor fitness

Vlad Tănasie – Bucătar

Mariana Tarbuc – Consilier Primărie

Daniel Tudor – Antreprenor

Chef Sorin Bontea a mărturisit despre echipa sa că are câte puțin din toate: „Am în echipă de toate. Am o gospodină care are gust bun, am cofetari, am un fotograf pe care mizez că are simțul frumosului, am și oameni cu forță fizică pentru diverse misiuni. Ce să zic, cred că am echipa shaorma cu de toate”.

Echipa verde este formată din:

Laura Eremia – Cofetar

Valentina Cornescu – Cofetar

Daniela Tănase – Solist Vocal

Daniel Jumuga (Nobo) – Cofetar

Andrei Stoian – Bucătar

Francisc Șandor – Fotograf

Cătălin Scărlătescu a vorbit și el cu mândrie despre echipa sa, echipa mov: „Echipa mea e ca o echipă de fotbal. Trebuie să am și portar și atacanți și mijlocași. Nu poți să pleci la drum cu 6 gemeni, așa că m-am gândit să îmi iau un om mai molcom, mai sfătos, o dansatoare frumoasă care să țină moralul echipei ridicat, o moldoveancă care are simțul frumosului, un ungur, o corporatistă și un bucătar cu multă încredere în el”.

Echipa mov este formată din:

Rebecca Bumpuțu – Dansatoare

Tanya Povenscaia – Trainer în domeniul unghiilor

Lucian Pupăzan – Făuritor de fundulețe

Carmen Dîrvariu – Corporatist

Istvan Kozocsa – Bucătar

Raul Bodoșcă- Bucătar

Surse: a1.ro, Instagram Francisc Șandor