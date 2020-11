CINE ESTE GABONE EUROPEANU? POVESTE COMPLETA A SEFULUI DIN VALENCIA

GABONE EUROPEANU - INCEPUTURILE

INCEPUTURILE

Gabone europeanu a plecat de cand era mic din comuna natala mutandu-se la oras (resedinta de judet) dupa ce parintii lui s-au despartit. Gabone a dus o viata frumoasa dupa ce s-a mutat la oras. Gabone a fost un copil model invatand foarte bine la scoala, acesta avand doar note de 9 si 10. Pana in clasa a-8-a acesta a luat premiu in fiecare an.

Lucrurile s-au schimbat insa atunci cand Gabone a intrat la liceu, acesta a cunoscut diferite persoane impreuna cu care a inceput sa faca lucruri rele pentru a isi ajuta familia care incepuse sa aiba probleme financiare (Gabone si-a luat viata in piept, cum spune chiar el).

Gabone a prins gustul “infractiunilor” si a inceput sa faca fel si fel de “talharii”, banii castigati de acesta erau strict pentru a isi ajuta familia.

DISTRACTIA

GABONE EUROPEANU

Anul 2018 avea sa fie anul schimbarii pentru Gabone Europeanu care a cunoscut o fata pe internet, in acel an 2018 Gabone era tot pe “combinatii”, juca la casino si nu tinea cont de bani.

Gabone a inceput usor usor sa se ataseze de aceasta fata pe care o cunoscuse pe internet, cum se spune chiar el “NU MAI ERA DE JOACA, SENTIMENTELE APARUSERA!” ,foarte mult timp cei 2 au avut o relatie la distanta.

Gabone trecea printr-o perioada foarte proasta din viata lui, nu mai avea bani, nu mai mergeau “combinatiile” si incerca cu orice pret sa isi schimbe viata. Aceasta fata, pe care Gabone a iubit-o, ii trimitea diferite sume de bani acestuia pentru a pleca la ea in Spania.

Gabone a inceput iar sa prinda gustul banilor facuti usor, acesta primea banii de la iubita lui si in loc sa isi cumpere bilet de avion sa se duca in Spania la aceasta el se ducea la jocuri de noroc.

GABONE EUROPEANU

Gabone de spune: “Am jucat foarte multi bani la pacanele si la ruleta! Tot ce am avut am jucat la ruleta! Un numar nu am putut sa prind! Zici ca avea draci pe ea! “

Dupa toata aceasta poveste de dragoste Gabone a fost nevoit sa plece la Bucuresti alaturi de baietii din cartier pentru a castiga si el un ban. Dupa mai multe luni petrecute in capitala Romaniei, Gabone pleaca dezamagit! “Nu am facut banii la care ma asteptam! Pacat, dar am supravietuit, am muncit la o Gogoserie, nu a fost deloc usor”

Gabone plecase la Bucuresti cu gandul sa faca bani multi ca sa duca o viata mai buna in Spania alaturi de iubita lui. Toata lumea stia de iubita lui, se iubeau foarte mult!

Intr-un final Gabone a reusit sa stranga bani pentru a plecat in Spania la iubita lui! Ajuns in Spania acesta nu s-a mai putut stapanii si a inceput iar sa faca rele.

Gabone declara: “M-am iubit mult cu fata asta! Dar lucrurile s-au stricat dupa ce eu m-am apucat de combinatii pe aici prin Valencia, ea nu a fost de acord si ne-am despartit”

Gabone a avut o viata tumultoasa! Acesta a trecut prin multe belele dar a reusit sa iasa mereu cu bine din ele. Dupa toata aceasta poveste Gabone tot nu s-a lasat de jocuri de noroc ba chiar mai mult a inceput sa devina si un om puternic care se impunea in cartier!

CE FACE GABONE ACUM?

In vreme de pandemie, cand toata lumea isi gaseste cu greu puterea si rabdarea de a merge mai departe, acolo unde raul TURIA intalneste Marea Mediterana, intr-un oras din sud estul Spaniei, GABONE EUROPEANUL “face legea”. Fiind tare suparat pe prietenii cu care a impartit jocurile copilariei si pe cei care atunci cand viata nu a fost cum ei si-ar fi dorit, el le-a fost alaturi. Cum de altfel chiar el insusi ne-a marturisit detinand un pasaport de VALENCIA si avand o putere divina de a conduce si de coordona grupuri chiar si interlope si-a gasit linistea sufleteasca culegand portocale pe o plantatie care insumeaza nu mai putin de 20.000 m patrati.

GABONE EUROPEANU

Cu toate acestea Gabone Europeanu a decis sa renunte la asa numitul “SURIU” cu care candva instaura teroarea in dusmani, si a pus la cale un plan foarte bine detaliat si analizat in cel mai mic detaliu, care poate fi comparat cu cel din PRISON BREAK . Tenace si perseverent cum de altfel s-a si remarcat in lumea “buna” GABONE ne promite o RAZBUNARE furtunosa, dar in acelasi care nu v-a implica nici cea mai mica violenta fizica.

GABONE EUROPEANU