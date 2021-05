Cine este Gabriela Porumbel de la Chefi la cuțite 2021. Concurenta din echipa lui chef Florin Dumitrescu are o poveste de viață impresionantă

In articol:

Gabriela Porumbel în vârstă de 29 de ani este concurentă în sezonul 9 Chefi la cuțite. Ea face parte din echipa lui Florin Dumitrescu și vrea să ajungă cât mai departe în competiție.

Cine este Gabriela Porumbel de la Chefi la cuțite

Gabriela Porumbel este de meserie bucătar și a demonstrat la audiții și în bootcamp că merită un loc într-o echipă, în sezonul 9 Chefi la cuțite. Chef Florin Dumitrescu a fost convins de aptitudinile tinerei și i-a oferit tunica albastră.

Citeste si: Chefi la cuţite 2021. Cine sunt concurenţii din echipa lui Florin Dumitrescu în sezonul 9

Concurenta lucrează de la vârsta de 16 ani, iar în audiții a mărturisit că pasiunea pentru bucătărie a moștenit-o de la mama sa. Gabriela Porumbel a recunoscut că, pentru ea, gătitul reprezintă un stil de viață, mai ales că soțul ei este tot bucătar. Pentru a-i impresiona pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, tânăra a ales să pregătească somon cu sos de lămâie și piper roșu, cu piure de țelină și sparanghel.

Citeste si: Când scăpăm de purtarea măștii în spațiile deschise. Iată ce spune ministrul Sănătății- bzi.ro

Gabriela Porumbel de la Chefi la cuțite

Jurații i-au oferit trei cuțite care au trimis-o pe Gabriela Porumbel în bootcamp. Pentru un loc în echipa lui chef Florin Dumitrescu, concurenta a trecut prin alte probe de foc, însă a reușit să demonstreze că are stăpânire de sine și mult gust în farfurie, lucruri care i-au asigurat un loc în echipe.

Gabriela Porumbel de la Chefi la cuțite are o poveste de viață împresionantă

Tânăra are o fetiță diagnosticată cu autism, iar pentru a face rost de banii necesari pentru recuperare, Gabriela Porumbel împreună cu iubitul ei au plecat în Anglia să muncească.v „Nu sunt căsătorită cu acte, dar suntem împreună de mai bine de zece ani. Am o fetiță de cinci ani, o cheamă Antonia Maria.

Este un copil minunat, am fost foarte fericiți și a fost foarte așteptată. Era foarte cuminte, nu prea plângea, adică nici nu prea se simțea în casă că am avea un copil. Și pe la opt luni am observat că nu mă privește, nu e atentă, e totul în lumea ei și atât. Și a fost groaznic, ca și când totul meu se terminase. Fetița mea are autism”, dezvăluia concurenta, cu lacrimi în ochi, la audițiile Chefi la cuțite.

Citeste si: Cine este Alexandru Bădițoaia de la Chefi la cuțite 2021, cuțitul de aur din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Acest lucru însă nu a oprit-o niciodată să spere și să lupte pentru copilul ei. Totuși, Gabriela Porumbel este hotărâtă să ajungă cât mai departe în competiția Chefi la cuțite și nu vrea ca povestea ei tristă de viață să-i impresioneze pe jurați mai mult decât talentul său în bucătărie.