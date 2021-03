Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021. Bruneta a fost întrebată dacă a venit în emisiune ca să îşi crească numărul de urmăritori

In articol:

Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021

Georgeta Catrina este cea de-a doua concurentă care a primit trandafirul de la Andi Constantin în prima ediţie a emisiunii și s-a bucurat extrem de tare că a reuşit să-l impresioneze.

Georgeta Catrina s-a născut în Câmpina, dar locuieşte îl Ploieşti. Tânăra lucrează ca dansatoare, potrivit profilului său de pe reţelele de socializare.

Georgeta Catrina în contre cu o altă concurentă de la Burlacul 2021

Georgeta Catrina și Iulia Cazac s-au atacat reciproc în a doua ediţie a emisiunii Burlacul 2021. Totul a pornit atunci când fetele au jucat un joc cu bileţele, iar Catrina a primit provocarea de a-și spune părerea sinceră despre persoana din stânga sa, adică Iulia Cazacu.

”Nu am interacționat foarte mult cu tine, dar mi se pare că te bagi aiurea așa cu întrebările tale și eu nu răspund întrebărilor tale. Am răspuns sincer, nu știu, nu mi se pare normal. Mi se pare că tu ești doar curioasă să știi chestii, ca tu să știi mai departe ce să faci lângă Andi”, i-a spus Catrina Iuliei Cazacu.

Iulia Cazacu nu s-a lăsat mai prejos şi a întrebat-o pe Catrina: ”Am și eu o întrebare pentru tine. Sunt curioasă, dacă tot suntem aici în seara asta, este adevărat că te afli la emisiunea asta ca să-ți crească numărul de urmăritori?”, a întrebat-o Iulia pe Catrina.

”Este adevărat că sunt la emisiunea asta ca să-mi crească numărul de urmăritori, dar și pentru a-l cunoaște pe Andi”, a răspuns Georgeta Catrina.

Andi Constantin îşi doreşte o familie

Andi Constantin mărturisește că nu a avut foarte multe iubite, dar își dorește o relație stabilă și o familie.

”Nu am avut foarte multe iubite pentru că nu mi s-a câștigat încrederea de foarte multe ori. Îmi doresc să am o relație stabilă, să am o familie. Speram că, undeva la 30 de ani, o să am o familie deja, mai ales că mă uit la prietenii mei din copilărie și văd cât de fericiți sunt în relațiile lor, cei mai mulți au și copii. Vreau să dăruiesc fericire și vreau să împart viața mea la doi, la trei, pentru că merită împărțită!”, a mai spus Andi Constantin.