Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021. Bruneta i-a mărturisit lui Andi Constantin că îl iubeşte

In articol:

Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021.

Cine este Georgeta Catrina de la Burlacul 2021

Bruneta şi-a făcut curaj şi l-a sărutat pe Andi Constantin în cadrul show-ului matrimonial.

Georgeta Catrina este cea de-a doua concurentă care a primit trandafirul de la Andi Constantin în prima ediţie a emisiunii și s-a bucurat extrem de tare că a reuşit să-l impresioneze.

Georgeta Catrina s-a născut în Câmpina, dar locuieşte îl Ploieşti. Tânăra lucrează ca dansatoare, potrivit profilului său de pe reţelele de socializare.

În cea de-a treia ediţie a emisiunii Burlacul, Georgeta Catrina era pe punctul de a părăsi competiţia, însă Andi Constantin s-a răzgândit în privinţa ei şi i-a mai oferit o ultimă şansă în care să îi demonstreze că poate să se comporte natural în preajma lui.

Citeste si: Cine este Ana Bene de la Burlacul 2021. Concurenta a avut parte de cele mai multe date-uri romantice alături de Andi Constantin

Georgeta Catrina de la Burlacul 2021[Sursa foto: Facebook]

Georgeta Catrina în contre cu o altă concurentă de la Burlacul 2021

Georgeta Catrina și Iulia Cazac s-au atacat reciproc în a doua ediţie a emisiunii Burlacul 2021. Totul a pornit atunci când fetele au jucat un joc cu bileţele, iar Catrina a primit provocarea de a-și spune părerea sinceră despre persoana din stânga sa, adică Iulia Cazacu.

”Nu am interacționat foarte mult cu tine, dar mi se pare că te bagi aiurea așa cu întrebările tale și eu nu răspund întrebărilor tale. Am răspuns sincer, nu știu, nu mi se pare normal. Mi se pare că tu ești doar curioasă să știi chestii, ca tu să știi mai departe ce să faci lângă Andi”, i-a spus Catrina Iuliei Cazacu.

Citeste si: Viviana Sposub, dată afară de la Pro TV, după ce a cerut mai mulți bani. Ce alte pretenții avea- bzi.ro

Cine este Ornella Hentz, noua concurentă de la Burlacul 2021! Tânăra a fost eliminată de Andi Constantin după prima întâlnire

Georgeta Catrina de la Burlacul 2021[Sursa foto: Facebook]

Iulia Cazacu nu s-a lăsat mai prejos şi a întrebat-o pe Catrina: ”Am și eu o întrebare pentru tine. Sunt curioasă, dacă tot suntem aici în seara asta, este adevărat că te afli la emisiunea asta ca să-ți crească numărul de urmăritori?”, a întrebat-o Iulia pe Catrina.

”Este adevărat că sunt la emisiunea asta ca să-mi crească numărul de urmăritori, dar și pentru a-l cunoaște pe Andi”, a răspuns Georgeta Catrina.

Georgeta Catrina de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Georgeta Catrina l-a sărutat pe Andi Constantin

Georgeta Catrina l-a sărutat pe Andi Constantin în cadrul emisiunii Burlacul 2021. Tânăra a spart gheaţa, iar acesta a fost primul sărut de la Burlacul 2021.

Georgeta Catrina şi Andi Constantin au avut parte de un single date, unde au făcut shopping, s-au plimbat pe străzile din Istanbul şi au poposit într-o cafenea. Cei doi au început să stea la poveşti, iar într-un moment de apropiere, Catrina a prins curaj şi l-a sărutat pe Burlac.

”După două săptămâni și ceva cineva a îndrăznit să facă acest gest și nu că a îndrăznit, ci a simțit. I-am sărutat mâna și ea a simțit să dubleze acest gest printr-un sărut autentic pe buze, pe mine unul m-a bucurat pentru că a răspuns la acțiunile mele și cred că în acel moment amândoi eram în același film. Ce începe bine se termină cu bine”, a spus Andi Constantin.

Georgeta Catrina de la Burlacul 2021[Sursa foto: Instagram]

Georgeta Catrina i-a spus lui Andi Constantin că îl iubeşte

Georgeta Catrina i-a spus lui Andi Constantin că îl iubeşte şi a mărturisit că o doare când îl vede pe Burlac în preajma celorlalte fete.

Concurenta şi-a exprimat în nenumărate rânduri dorinţa de a părăsi competiţia şi lupta pe care o duce pentru a-l cuceri pe Andi Constantin.

”Vreau să plec. Nu mai are rost, chiar nu mai are rost. Eu ce am văzut, am văzut și atât. La date cu mine a fost cumva, fix bărbatul de care eu m-am îndrăgostit. În seara asta nu a fost așa. Eu când îl întrebam ceva, el vorbea numai cu Simona. Păi sunt și eu aici, am venit să întreb, nu te-am întrebat pe tine... am întrebat acolo și... Am văzut că Simona stătea agățată de el, dar aici este vorba și de noi.

Gesturile pe care le-a făcut și le face, poate nu am trecut peste chestia că mă doare când văd ce face cu fetele și așa mai departe. La Ceremonie să nu-mi dea el trandafirul, să spună el orice că eu accept. Vreau doar să plec. Îți spun sincer că-mi doresc să renunț. Dacă el îmi va da trandafirul la Ceremonie, eu îl voi refuza. Dacă greșesc, asta este. Îmi asum.”, a spus Catrina Georgeta în fața reporterului.