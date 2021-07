Cine este Grațiela Teohari Duban, noua prezentatoarea a emisiunii "Se strigă darul", de la Kanal D. Soția lui Andrei Duban concurează cu Mihai Mitoșeru în competiția adunării de zestre pentru miri

Soția lui Andrei Duban concurează cu Mihai Mitoșeru în competiția adunării de zestre pentru miri [Sursa foto: Facebook] 14:32, iul 8, 2021 Autor: Ioana Stan

Grațiela Teohari Duban se alătură echipei Kanal D și va concura cu Mihai Mitoșeru în adunarea de zestre pentru miri în emisiunea "Se strigă darul". Grațiela Teohari Duban este cunoscută drept soția lui Andrei Duban, iar ca profesie este actriță și a avut mai multe apariții în emisiuni tv și în reclame. Mulți o cunosc și o îndrăgesc după ce a participat la emisiunea Survivor.

Gabriela Teohari Duban a absolvit Facultatea de Actorie și după terminarea studiilor s-a afirmat ca actriță pe scena Teatrului „Toni Bulandra" din Târgoviste. În cariera sa de actriță de până acum, ea a jucat în producții de lungmetraj precum: “La bani, la cap, la oase”, unde a jucat partitura principală, “Cafea foarte dulce”, “Rămâi cu mine”.

Gabriela Teohari Duban este căsătorită cu actorul Andrei Duban și au un băiat în vârstă de 8 ani. Soția lui Andrei Duban este actriță la “Teatrul pentru copii Ion Creangă” din București.

Frumoasă, competitivă și pozitivă, Gabriela Teohari Duban a acceptat să intre în familia Kanal D și să facă parte din emisiunea "Se strigă darul".

„ Sunt foarte fericită să particip într-un asemenea proiect de televiziune menit să aducă bucurie oamenilor în cele mai importante momente din viața lor. Abia aștept să descopar tradiții extraordinare, locuri cu povești aparte. Urmează o perioadă plină de distracție, dar și de competitivitate, pentru că voi avea un <rival> în partenerul meu de emisiune.

Va trebui să concurez cu Mihai Mitoșeru în adunarea de zestre pentru miri.

Sunt ambitoasă și persuasivă, cred că va avea bătăi de cap cu mine! J. Să înceapă nunțile! ”, a declarat Grațiela Teohari Duban.

Gabriela Teohari Duban a participat la Survivor România

Grațiela Teohari Duban a participat sezonul trecut la Survivor România. După ce a fost eliminată, ea a dezvăluit ce consideră ea că a fost greșit.

“De multe ori stau și ma gândesc, încerc sa cântăresc unde și de ce am “greșit”. Am folosit ghilimelele pentru ca o parte din mine nu considera ca a “greșit”, a postat soția lui Andrei Duban.

“Tot timpul îmi spuneam in sinea mea ca nu trebuie sa ma pierd pe mine ca om, ca trebuie sa fiu corecta. Dacă eu sunt corecta sigur cei din jur așa vor încerca sa fie și ei.Mama îmi spunea tot timpul “nimeni nu e ca tine, nimeni nu gandeste ca tine” și nu, nu spunea asta sa scoată in evidentă ca ea are un copil bun, ci încerca sa-mi spună sa nu am așteptări de la altii...”, a continuat Grațiela.