Cine este Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5. Concurenta a venit pentru un băiat din casa Mireasa

In articol:

Cine este Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Cine este Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5

Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5, are 22 de ani și locuiește în Germania alături de familia sa. Noua concurentă de la Mireasa 2022 a venit în emisiune alături de alți șase concurenți noi, plină de speranță că aici își va întâlni sufletul pereche.

”Mă numesc Ina, am 22 de ani, sunt zodia Balanță și locuiesc în Germania, mai exact în Bavaria. De la vârsta de 11 ani m-am mutat în Austria cu familia și după un an, m-am mutat în Germania.

Pictez, mă pasionează foarte tare gaming-ul, mă văd jucând cu viitorul meu soț pe playstation, Mi s-ar părea foarte cool dacă am putea să împărțim aceste lucruri”, a povestit Ina.

Citeste si: Cine este Adrian Soare de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul: ”Am venit la Mireasa să mă însor”

Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Nuțu Cămătaru, declarație șocantă despre Monica Gabor: „Mi-a adus-o Dinu Damaschin. Am ținut-o câteva zile, era varză..- bzi.ro

Ina Rosalina de la Mireasa 2022, maltratată de tatăl său patern

Înainte să plece din țară alături de mama sa, Ina a suferit din pricina tatălui său, care o maltrata. Însă mama sa a luat atitudine și s-a despărțit de bărbatul violent.

Acum, Ina de la Mireasa, sezonul 5, se bucură că are o familie iubitoare și un tată vitreg, care îi este cel mai bun prieten.

”Mie îmi e puțin greu să vorbesc despre familia mea pentru că nu e o familie clasică. Părinții mei au divorțat când eu eram forte mică. Cu tatăl meu nu am niciun contact. Mama mea m-a salvat prin acest gest și probabil și viitorul. Când eram mică, tata m-a ars cu țigara, m-a pus cu capul sub apă rece, era foarte violent. Mama venea acasă, vedea că suntem vinete. Eu am făcut convulsii, iar mama a fost nevoită să mă ducă la o clinică în Timișoara.

Un copil se crește cu foarte multă înțelepciune și iubire, dragoste, trebuie să îl motivezi tot timpul. Bunul Dumnezeu a lucrat prin iubirea mamei mele. După ce părinții mei au divorțat, mama a stat singură până am făcut eu 15 ani. Mai apoi s-a măritat și am un tată vitreg cu care mă înțeleg foarte bine. Suntem cei mai buni prieteni. Îmi doresc ca viitorul meu soț să fie ca el”, a mai spus concurenta de la Mireasa.

Citeste si: Concurenți Mireasa 2022. Vezi cine sunt băieții din casa Mireasa, sezonul 5 FOTO

Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5 [Sursa foto: Instagram]

Ina Rosalina de la Mireasa, sezonul 5, înșelată de fostul iubit

Concurenta de la Mireasa 2022 a avut o singură relație serioasă, din care a ieșit înșelată. Însă cu toate acestea, Ina speră să își găsească marea dragoste în casa Mireasa.

Citeste si: Cine este Aron Bob de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul s-a despărțit de Alexandra din casa Mireasa

”Fostul meu iubit era persan, m-a înșelat cu profesoara lui. Cred că era cu 10 ani mai în vârstă decât el, după care eu am suferit foarte mult, dar l-am iertat. Apoi a fost totul ok, eu am început să devin mai intimă cu el, iar mai apoi relația nu a mai durat.

Îmi e teamă să mai las pe cineva aproape de mine pentru că sunt persoane care își râd în față, îți dau sentimentul că ești în siguranță, că fac totul pentru tine și nu e așa.

Bunicii mele îi place emisunea Mireasa și am început și eu să mă uit cu ea. Mi-a plăcut mult un băiat și parcursul lui în emisiune și m-am gândit că s-ar merita să îl cunosc. Cred că băiatul pentru care m-am hotărât să vin aici merită cu siguranță, dar vreau să îmi dovedească el asta pe parcurs. Importantă e charisma și ce emoții îmi transmite persoana respectivă. Îmi plac mult bărbații bruneți”, a încheiat Ina.