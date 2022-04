In articol:

Cine este Ioan Anca de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentului i se mai spune și ”Bludstop”. Bobonete i-ar fi dat dansatorului un Golden Buzz. Vezi de ce nu a făcut-o.

Cine este Ioan Anca de la Românii au Talent, sezonul 12

Ioan Anca sau ”Bludstop” de la Românii au Talent, sezonul 12, are 23 de ani și locuiește în Târgoviște. Concurentul de la Românii au Talent 2022 s-a prezentat în emisiune cu un număr spectaculos de dans, care a ridicat publicul în picioare.

De menționat este faptul că Ioan Anca, nu a luat vreodată lecții de dans și nici nu a studiat cu vreun profesor. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, a fost autodidact și a studiat clipuri de pe YouTube.

”Numele meu este Anca Ioan Cătălin, am 23 de ani și sunt de la țară, dar m-am mutat în Târgoviște încă de când am venit în liceu. Ca ocupație sunt cântăreț bisericesc. În biserică m-am regăsit din punct de vedere sufletesc și am vrut să învăț cât mai multe, iar părintele mi-a recomandat în clasa a VIII-a să dau la seminar și am intrat și a început să îmi placă să învăț lucruri legate de de Biserică, de Sfânta Scriptură, de istorie. Apoi după seminar am urmat și facultatea, ca să aflu și mai multe în legătură cu Biserica.

Am venit la Românii au Talent ca să arăt pasiunea mea, modul meu de viață și să demonstrez și să arăt că se poate, orice vis ai, să se îndeplinească și să ajungi acolo”, a spus Ioan, înainte de a intra pe scenă.

Ioan Anca de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentului i se mai spune și ”Bludstop” [Sursa foto: Captură TV]

”Bludstop”, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Ioan Anca aka ”Bludstop” a luat patru de DA, la Românii au Talent, sezonul 12, și a trecut în etapa următoare a concursului de talente.

Totodată, Mihai Bobonete a regretat că și-a epuizat șansele de a oferi Golden Buzz, fiindcă ar fi vrut să îi ofere unul și dansatorului din Târgoviște.

”Foarte frumos, omule! Ești un dansator foarte bun, ești foarte talentat! Pare că ți-ai găsit calea. Se pare că dansul e viața ta, se pare că teologia te-a ajutat să descoperi că dansul e viața ta. Foarte bun, bravo”, a spus Andi Moisescu.

”E foarte frumos să văd în fața mea un dansator care îmi povestește un cântec, o poveste. Mi-a plăcut foarte mult cum ai povestit. Foarte frumos”, a spus Andra.

”Pe mine nu m-ai prins de la început, în schimb felul în care tu ai reușit să duci până la capăt povestea asta, ușor m-a prins, m-a și emoționat, am intrat în spectacolul tău. Felicitări”, a spus Dragoș Bucur.

”Trebuie să îți spun că pe durata celor 2 minute, fiecare secundă în care ai dansat te-a propulsat până la final și ai ajuns în top 3 numere preferate ale mele la Românii au Talent. Cred că dacă aș mai fi avut Golden Buzz...”, a spus Mihai Bobonete.