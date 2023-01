Cine este Ioana Blaj din serialul LIA? Biografie: vârstă, carieră, familie. Actrița formează un cuplu cu Ducu Ion

In articol:

Cine este Ioana Blaj, actrița din serialul LIA? Vezi aici în ce filme a jucat actrița și ce rol va avea în serialul Lia.

Cine este Ioana Blaj, actrița din serialul LIA?

Ioana Blaj s-a născut pe 15 februarie 1987, în Timișoara, unde a și copilărit. Ioana Blaj a studiat la Universitatea Naționala de Artă Teatrală și Cinematografică I. L. Caragiale.

Aceasta a format un cuplu cu Paul Ipate din anul 2006 dar s-au despărțit în anul 2009. În prezent, Ioaba Blaj este împreuna cu regizorul Ion Ducu. Relația lor a creat multe discuții când s-a aflat, însă cei doi îndrăgostiți nu s-au lăsat influențați și au continuat să se iubească.

Ioana Blaj formează un cuplu cu Ducu Ion, fostul soț al Dianei Dumitrescu, de 8 ani, cei doi căsătorindu-se în urmă cu doi ani.

Într-un interviu pentru VIVA, Ioana Blaj își exprimă iubirea față de soțul său, dar și recunoștința pentru faptul că trăiește o frumoasă poveste de dragoste.Cei

doi au ales să poarte niște brățări speciale, in locul verighetelor, iar la scurt timp a apărut și inelul de logodnă.

„Au fost cei mai intenşi ani din viaţa mea, cei mai revelatori şi cei mai transformatori. Relaţia cu Ducu cred că e cel mai mare cadou pe care mi l-a putut face Universul pentru evoluţia mea ca om.

Este o relaţie care m-a învăţat atât de multe lucruri şi sunt tare recunoscătoare pentru ce trăiesc”,

a declarat Ioana Blaj pentru Viva

Ioana Blaj și regizorul Ducu Ion au împreună doi copii minunați și se bucură de timpul petrecut în familie de fiecare dată când au ocazia.

Cine este Ioana Blaj. Biografie și carieră

Ioana Blaj, filme și seriale

Ioana Blaj este o actriță foarte îndrăgită din România, care a jucat în filme celebre precum „Liceenii, în 53 de ore și ceva” și „Marți, după Crăciun”, în 2010, „Cumpărături de ultim moment” în 2009, „Bric-Brac” și „Down the rabbit hole” în 2008.

Ioana Blaj este cunoscută și pentru rolurile din serialele: Fructul oprit (2018)- Iza Neagu, Sacrificiul (2019)- Irina Popescu, Adela (2021)- Rodica Dincă.

„Îmi place că mă joc foarte mult, mult de tot! Aveam pofta asta de joacă, de a face lucruri noi, de a descoperi lucruri care nu sunt în mine Ioana și să le caut la oameni din jurul meu și apoi să le aduc în fața voastră!”, mărturisește Ioana Blaj, cea care o interpretează pe Alice Vornicu în serialul LIA.

Cine este Ioana Blaj. Biografie și carieră

Ioana Blaj, despre rolul său în serialul Lia

Cel mai nou proiect pentru Ioana Blaj este serialul Lia. Aceasta o va interpreta pe Alice, soția lui Petru Vornicu, care a ajuns în comă după provocarea unui accident, atunci când Petru i-a spus că vrea să divorțeze.

Alice este un personaj sexy, egoist și foarte răzbunător, car face orice este necesar pentru a-și apăra interesele.

„Când am primit telefon să vin la casting pentru rolul Alice, am fost foarte surprinsă, pentru că nu am crezut nicio secundă că va vrea cineva vreodată să rişte cu mine, cu un astfel de rol. Şi iată că am primit această şansă.

M-am bucurat enorm, pentru că a face un asemenea rol principal era ceva ce îmi doream de mult timp. Imaginează-ţi că esti un copil şi mergi la un loc de joacă în care ai voie să evadezi şi să faci ceea ce nu ai voie în mod normal.

Ei, bine, aşa mă simt eu cu Alice, că e un loc de joacă atât de ofertant şi un spaţiu în care pot crea un personaj care nu e tocmai pozitiv, pe care să-l înţelegi, să-l crezi şi să-l placi, chiar dacă acţiunile ei sunt îndoielnice.

E o reală bucurie lucrul la acest personaj!”, a declarat Ioana Blaj, conform Antena stars.

Cine este Ioana Blaj. Biografie și carieră

