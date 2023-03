Cine este Ioana, fiica Mihaelei Tatu. Este stabilită de 9 ani în Berlin

In articol:

Cine e fiica Mihaelei Tatu. Vezi cine este Ioana Tatu și ce spune mama ei despre relația dintre cele două.

Cine este Ioana, fiica Mihaelei Tatu

Ioana Tatu are 37 de ani și este singurul copil al mamei sale. Femeia este stabilită de nouă ani în Germania, în Berlin, și activează ca programator acolo.

Ioana a terminat trei facultăți.

Potrivit Mihaelei Tatu, ea și fiica ei au o relație foartă bună și se văd cât de des se poate. Chiar dacă Mihaela locuiește în Oradea, iar Ioana în Berlin, cele două se văd față în față ori de câte ori se poate și vorbesc de 2-3 ori pe săptămână pe Skype.

Cine e Ioana Tatu, fiica Mihaelei Tatu [Sursa foto: Facebook Mihaela Tatu]

„Suntem două femei, însă eu am fost cea care a lăsat, din dorința de a controla, de a fi ironică… Ea s-a deschis după aceea. Educația unui copil începe odată cu educația mamei. Femeia uită să mai fie acel fel de mamă. Așa am fost și noi odată și să nu cerem lucruri neplăcute de la ele, să punem asupra lor presiune și proiecția nereușitelor noastre, ci să-i lăsăm să facă, să strălucească, să greșească, să își desăvârșească existența în ritmul și în termenii lor”, a declarat Mihaela Tatu.

Fosta vedetă de televiziune este mândră până peste cap de fiica sa, pe care o sfătuiește să aibă încredere în ea și să se vadă întotdeauna prin ochii ei, de mamă. Au o relație specială, de parcă ar fi două surori.

Cu ce se ocupă Mihaela Tatu

La mai bine de zece ani de când s-a retras din televiziune, vedeta a lăsat Bucureștiul pentru un oraș mai vesel și mai liniștit. Mihaela Tatu locuiește în prezent în Oradea și are o viață frumoasă și plină, în care se bucură de lipsa agitației din capitală.

Ce mai face astăzi Mihaela Tatu [Sursa foto: Facebook Mihaela Tatu]

Fosta vedetă de televiziune este astăzi speaker pentru copii, studenți, profesori, femei și seniori. Mihaela ține cursuri de comunicare, promovează stilul de viață sănătos, face voluntariat pentru a susține vocea neauzită a femeilor.

„În primul rând sunt trainer în tehnica și arta livrării discursului, mă ocup de ceea ce înseamnă comunicare. Nu vorbire, ci comunicare din toate perspectivele. Apoi am împreună cu niște prieteni dragi un site de povești pentru copii și spun povești copiilor, interpretez mai bine zis, mi se spune femeia cu o mie de voci. Apoi am un program de gimnastică pentru seniori, gimnastică care vine să le întărească musculatura și încrederea în ei. Astea merg mână în mână. Am acasă un studio și înregistrez audiobook-uri. Și aș putea continua. Prezența mea la întâlnirile femeilor sau zona mea de voluntariat, cursurile de comunicare în cadrul unei campanii”, povestește Mihaela Tatu.