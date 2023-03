Cine este Ioana Molnar? Află totul despre una din cele mai de succes femei de afaceri din România

In articol:

Cine este Ioana Molnar? Biografie: carieră, studii, familie. Aceasta conduce o afacere proprie, alături de soțul său.

Cine este Ioana Molnar?

Ioana Molnar, co-proprietar al Florăriilor Magnolia, deși visul său a fost să devină psiholog criminalist.

Ioana Molnar este mamă, soție, dar și femeie de afaceri.

Aceasta deține lanțul de florării Magnolia, alături de soțul său. Cei doi au început afacerea în anul 1997, în Bistrița.

Magnolia este unul din cele mai mari lanțuri de florării din România. Afacerea a fost înființată în Bistrița, în urmă cu 25 de ani, iar în prezent a ajuns la o cifră de afaceri de 12 milioane de euro. Compania deține 20 de puncte de lucru în toată țara și peste 200 de angajați, dar și curieri proprii.

„Am făcut un calcul și am realizat că am vândut flori cât distanța unor tiruri așezate unul lângă altul pe distanța de 150 de kilometrii. Lucrez cu florile. Este primul și singurul job pe care l-am avut. Lucrez de la 19 ani din prima sesiune de când eram la facultatea de psihologie. Până să am copii, munceam 16-18 h pe zi.

Citeste si: Andra Volos, cadou de mii de euro din partea lui Lele, de 8 martie. Ce surpriză i-a făcut celebrul manelist iubitei sale- kanald.ro

Citeste si: BREAKING NEWS. Abia acum s-a aflat. Ce a făcut, de fapt, „Securitatea” rusă când a aflat că Biden merge la Kiev- stirileprotv.ro

A fost nevoie de foarte mută muncă. La început eram eu, soțul meu și alte două persoane în firmă. Noi făceam tot: achiziții, transport, servire clienți. Aveam registre întregi cu clienții, se vindea și pe caiet și pe datorie și îl cunoșteam pe fiecare client în parte. Eram foarte pasionată și îmi doream ca fiecare client să fie mulțumit”, a povestit Ioana Molnar.

Citește și: Ugur Yesil, CEO și Executive Board Member Kanal D, Kanal D2 și Radio Impuls, premiat pentru “Inovație și leadership în industria media”, la Gala Business Review Awards

Ioana Molnar [Sursa foto: sef sub acoperire]

Ioana Molnar, între afacerea cu flori și viața de mămică

Ioanei Molnar îi plac oamenii și se descrie ca fiind o persoană empatică, care sare în ajutorul oamenilor, atunci când aceștia au nevoie.

„Marea mea pasiune sunt oamenii. Îmi plac mai mult decât florile și ceea ce îmi place să fac în companie este să mă preocup de ei, să stau de vorbă, să le aflu poveștile. Îmi place ca lucrurile să fie bine făcute, dar pot să fiu empatică, pot să fiu drăguță dacă e cazul. Mai de mult eram perfecționistă, dar pe parcurs am făcut diferența între profesionism și spirit de excelență și prefer acum la vârsta mea să zic că am un spirit de excelență”, a povestit antreprenorul.

Citeste si: „Știu că asta așteptați! Vreau să se termine.” Radu Siffredi a răbufnit în direct, după ce i-a jignit pe copiii Oanei Matache- kfetele.ro

Citeste si: Sărbătoare 9 martie 2023: Ce trebuie să faci în ziua celor 40 de Mucenici- stirilekanald.ro

Citeste si: Oana Matache, sătulă să fie criticată. Sora Deliei o consideră vinovată pe mama sa pentru valul de hate pe care îl primește: ”Mă văd nevoită să acționez”- radioimpuls.ro

Citește și: Cifrele îngrijorătoare care arată că România are cea mai mare inflație din Europa! Analiștii economici expun motivele principale pentru care țara noastră se află în această situație: "Procesul acesta de convergență va mai dura un deceniu"| EXCLUSIV

Mai presus de a fi proprietar și florist, Ioana Molnar este mamă și soție. Cei doi copii ai săi sunt scopul principal în viață.

„Până să avem copii, afacerea era pe primul loc. De când avem copiii noștri, afacerea este pe plan secund. O avem pe Cezara, care are 14 ani și Ian are 9 ani. Sunt doi copii minunați, sunt binecuvântările noastre și n-aș schimba nimic la ei. Noi chiar ne-am străduit să petrecem timp cu ei, să ne ocupăm de ei și chiar credem că pe parcursul copilăriei se pun semințe. Absența părintelui din viața unui copil se poate să fie catastrofală.

A fost alegerea mea și a soțului meu să ne ocupăm noi de copii. Nu am avut bone, doar mama mea ne-a ajutat. Nu ne-am trimis curierii după copii la școală. La antrenamente, înot, gimnastică, fotbal noi mergem cu ei. Chiar dacă este greu să împarți viața de familie cu cea profesională, noi am ales ca pe locul 1 să fie viața de familie. Copiii sunt cea mai mare realizare a noastră”, a mai spus Ioana Molnar.