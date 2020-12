Cine este Ionuț Belei, bucătarul cu prima șansă la câștigarea trofeului „Chefi la cuțite” din echipa lui Sorin Bontea

Ionuț Belei s-a ridicat la așteptările lui Sorin Bontea, de la care a primit în preselecții cuțitul de aur. Pe parcursul competiției, bucătarul a reușit să facă cele mai frumoase și gustoase farfurii.

Cine este Ionuț Belei

In articol:

Cel mai promițător concurent din echipa lui chef Sorin Bontea a făcut spectacol cu primul preparat pe care l-a prezentat în fața juraților. Ionuț Belei, în vârstă de 26 de ani, a pregătit în preselecții o reţetă de nougat cu caramel sărat şi fructe, pentru care a primit cuțitul de aur.

Citeste si: Cine sunt cei 10 semifinaliști ai sezonului 8 „Chefi la Cuțite”. Surprizele se țin lanț în competiția culinară

Cu o diplomă de electrician, tânărul a ales bucătăria din întâmplare în urmă cu 7 ani, ca mai apoi să ajungă să lucreze inclusiv cu chefi cu stele Michelin. Talentul lui l-a convins pe chef Bontea să-l trimită direct în echipa sa.

Ionuț Belei, cuțitul de aur din echipa lui Sorin Bontea

Cum a ajuns bucătar Ionuț Belei

Ionuț Georgel Belei nu a impresionat la „Chefi la cuțite” doar cu preparatul său, ci și cu povestea de viață. După ce și-a încercat norocul în construcții la 19 ani, el a ajuns într-o bucătărie, în Germania, și de atunci a știut că și-a găsit pasiunea.

Citeste si: Ce cadou i-a făcut Marcel Ciolacu lui Iohannis. „Ca să aibă reperul necesar” - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

„Trebuia să merg în construcții, eu am diploma de tehnician în instalații electrice, sunt electrician. Am plecat în construcții, trebuia să mă duc la spart zidul, la dat cu barosul. Când am ajuns acolo, unde mi s-a zis să dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiște, nu erau geamuri… M-a luat plânsul, m-am pus pe o bancă și m-a luat plânsul, am zis că Germania nu mă vrea.

Citeste si: Cine este Cristian Boca? Omul cu cele mai mari șanse să câștige „Chefi la Cuțite” din echipa lui Cătălin Scărlătescu

Am zis că plec acasă, dar l-am sunat pe fratele meu și a zis să mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospătar, am decis să lucrez cât mai stau acolo, cât mai stau în Germania”, spunea tânărul, conform Antena1.

Cu cine se iubește Ionuț Belei de la „Chefi la cuțite”

Ionuț Belei este un concurent controversat din competiție, văzut adesea de colegii săi ca fiind arogant. Totuși, tânărul are și o latură sensibilă și romantică pe care nu o ascunde.

Îndrăgostit până peste cap de o tânără șatenă cu care a venit inclusiv la preselecții, Ionuț Belei își arată dragostea fără rețineri pe rețelele sociale. Recent, el i-a spus iubitei sale cât de mult o iubește.

View this post on Instagram A post shared by Ionut Georgel Belei (@ionutgeorgelbelei)

„Mi-ai fost alături atunci când nimeni nu credea în mine! Te iubesc”, a scris Ionuț Belei în dreptul fotografiei în care apare îmbrățișat de iubita sa și cu zâmbetul până la urechi.

Citeste si: Câștigător Chefi la cuțite 2020. S-a dat de gol că va câștiga sezonul 8? Imaginile care circulă pe internet

Mai este foarte puțin până când fanii show-ului vor afla cine câștigă marele premiu în valoare de 30.000 de euro și titlul de cel mai bun bucătar din România. Antena 1 a anunțat că marea finală „Chefi la cuțite” sezonul 8 va avea loc marți, în data de 15 decembrie, când cei trei chefi vor juriza pentru ultima oară în acest an preparatele concurenților.

SURSE: a1.ro