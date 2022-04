Cine este Ionuț Cristian de la Mireasa, sezonul 5. Concurentul și-a încercat norocul și la Puterea Dragostei

In articol:

Cine este Ionuț Cristian de la Mireasa, sezonul 5. În casa Mireasa, sezonul 5, au intrat șapte concurenți noi, dornici să își cunoască jumătatea și să își întemeieze o familie.

Ionuț Cristian de la Mireasa, sezonul 5, are 21 de ani și este din Târgu Jiu. Concurentul din casa Mireasa a mai participat în trecut la o altă emisiune matrimonială, Puterea Dragostei, difuzată de Kanal D, însă se pare că nu și-a găsit marea iubire, așa că s-a decis să concureze și la Mireasa 2022.

Ionuț Cristian de la Mireasa 2022 a venit în emisiune alături de mama sa, Monica, care îl susține în tot ceea ce face.

”Mă numesc Ionuț Cristian, sunt din Târgu Jiu, am vârsta de 21 de ani. Îmi place foarte mult aventura montană, drumețiile și ieșirile în cluburi. Am practicat fotbalul la Dinamo București, a fost una dintre pasiunile mele, după mașini, bineînțeles.

Tata a fost mai dur cu mine când eram mic, opta pentru învățătură, eu eram cu fotbalul, nu aveam timp. Mama mă susținea, după ce mă certa tata. Nu aveam timp să îmi fac temele și se creau discuții în familie.

La vârsta de 18 ani am fost curier și acum am pasiunea cu mașinile. Am lucrat la un atelier auto, tinichigiu, era un job relaxant pentru mine.Sunt ordonat, obsedat de curățenie, gătesc uneori, dar câteodată comand că nu mai am chef de nimic”, a povestit Ionuț.

Ionuț Cristian de la Mireasa, sezonul 5, dezamăgit în dragoste

Până în prezent, Ionuț de la Mireasa, sezonul 5, a fost implicat în două relații, însă speră ca cea de-a treia relație să fie cu noroc și să se îndrepte către o căsătorie în casa Mireasa 2022.

Ionuț Cristian nu are preferințe în ceea ce privește culoarea părului persoanei iubite, însă își dorește ca femeia aleasă să nu fie mai înaltă decât el.

”Am avut doar două relații serioase până la vârsta de 21 de ani. Pe cea de-a doua am iubit-o foarte mult, am ținut la ea, venea la noi zi de zi, mergeam la munte, la mare, eram ca o familie cu toții. Doar că am aflat că avea o relație de câteva săptămâni cu un băiat. Nu am mai vorbit, ne-am dat block peste tot. Ne-am despărțit acum șapte luni de zile. M-am vindecat și nu am mai avut niciun fel de problemă.

Am venit la Mireasa pentru a-mi găsi jumătatea și îmi doresc să plec cu acte de aici, să plec însurat. Vreau să nu fie mai înaltă decât mine, să fie brunetă sau blondă, să fie femeia ideală, în viziunea mea, să fie respectul reciproc, comunicare, sinceritate, răbdare, puțină libertate, de ce nu și un dialog pentru a putea trece peste obstacole.

O familie se poate numi când este o casă și doi copii să se ajute reciproc, să crească, să fie acolo unii pentru alții”, a încheiat Ionuț.