Cine este Ionuț Iftimoaie? Biografie: vârstă, carieră, familie. Sportivul este unul dintre cei mai cunoscuți români la nivel internațional

Ionuț Iftimoaie este unul dintre cei mai cunoscuți români, datorită carierii sale de succes în lumea sportului.

Biografie Ionuț Iftimoaie. Carieră

Ionuț Iftimoaie s-a născut pe 26 august 1978, în Comănești, Bacău. Este un fost kickboxer român, care a cucerit numeroși oameni de-a lungul carierei sale, cu seriozitatea și precizia sa.

Numele său de ring este Ivan Drago. Iftimoaie are o înălțime de 1,87 m și o greutate de 102 kg. Ionuț a fost primul român care a câștigat un turneu K1 organizat in Europa, în 2001.

De asemenea, a participat în cadrul mai multor gale Local Kombat/SuperKombat și a câștigat în fața unora dintre cei mai buni luptători: Josip Bodrozic, Freddy Kemayo, Sergei Gur, Stephane Revellion, Ivica Perkovic.

În 2016, Ionuț Iftimoaie s-a retras după meciul în care l-a învins pe Lorenzo Javier Jorge. Până atunci, acesta a avut o pauză de 4 ani.

Palmares Ionuț Iftimoaie

Campion al Italiei la kickboxing

Campion K-1 Bassano 2001

Campion K-1 Bassano 2002

Campion Italy GP 2002

A câștigat titlul de „Best Romanian fighter” în 2004,2005,2006

În 2010 a câștigat titlul de „Best fight of the year”

2016 Galion-Comanesti- Win the world title WKN, SUPERKOMBAT

După ce s-a retras din lumea sportului, Ionuț Iftimoaie a mai avut câteva apariții la TV. Acesta a intrat în domeniul afacerilor, alături de soția sa, în urmă cu 3 ani. Cei doi au o afacere în domeniul agrementului, deschisă cu ajutorul fondurilor europene.

„Este un proiect făcut de primărie, pe fonduri europene, și este foarte mare. Ionuț fiind cetățean de onoare al comunei Comănești, județul Bacău, i-au dat complexului numele lui.

Proiectul este de anul trecut. Aici se fac multe evenimente sportive, culturale, iar vara localnicii vin la piscină”, a declarat Maria, soția lui Ionuț Iftimoaie, conform click.ro.

Familia lui Ionuț Iftimoaie

Ionuț Iftimoaie este căsătorit de aproximativ 15 ani cu Maria. Cei doi locuiesc în orașul natal Bacău, împreună cu cei trei copii. Aici, cei doi soți au pus bazele unei afaceri în domeniul agrementului.

Maria Iftimoaie are 31 de ani. În trecut a cochetat cu moda, însă nici acum nu a renunțat la acea pasiune. În prezent, soția lui Ionuț are un atelier de croitorie, iar rochiile realizate acolo sunt la mare căutare.

Ionuț Iftimoaie a știut întotdeauna cum să separe viața publică de cea privată, pentru a-și proteja familia. Uneori, fostul sportiv postează poze cu familia sa, pe rețelele de socializare, care ilustrează fericirea și iubirea lor.

Maria și Ionuț Iftimoaie au împreună trei copii: Nicholas Ionuţ are 13 ani, Nicole are 12 ani, iar cea mai mică din familie este Ioana și are 6 ani.

