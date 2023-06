Cine este Irina Deaconescu, soția fotbalistului Cristi Manea? Totul despre trecutul și familia ei

In articol:

Irina Deaconescu a fost în centrul atenției în ultimele zile, după ce s-a căsătorit religios cu Cristi Manea și au organizat o petrecere grandioasă.

Trecutul Irinei Deaconescu

Imaginile au făcut înconjurul internetului, iar mulți dintre cei care nu o cunoșteau au aflat cine este, de fapt, soția fotbalistului de la CFR Cluj. Irina a devenit celebră cu câțiva ani înainte să aibă o relație cu Cristi Manea.

Soția lui Cristi Manea a devenit cunoscută după ce a început să facă videoclipuri pe Youtube. Munca și dedicația și-au spus cuvântul, astfel că a reușit să ajungă repede la inimile oamenilor, care au fost alături de ea în toate etapele din viața ei.

În primele ei vloguri de pe Youtube, frumoasa blondă a mărturisit că în liceu a făcut videochat pentru că avea nevoie de bani.

„Era prin luna septembrie 2016, eram la liceu în clasa a XII-a, în perioada simulărilor, şi în familia mea a apărut o problemă destul de gravă. Era nevoie de o sumă mare bani, într-un timp foarte scurt. Am căutat tot felul de modalităţi pentru a câştiga bani mulţi în timp scurt şi singurele variante erau videochat, videochat, videochat … Mi-am cumpărat o cameră şi am făcut asta timp de 3 luni. După aceste 3 luni, am strâns banii necesari, am spus că închei cu asta şi că nimeni nu va afla ce am făcut.

Însă, în martie 2017, am fost sunată de o prietenă care mi-a spus că au apărut poze cu mine pe internet, dezbrăcată. A fost unul dintre momentele când am făcut un atac de panică pentru că ştiam despre ce este vorba. Am ajuns la şcoală şi am început să primesc din ce în ce mai multe mesaje de la foarte multe persoane. Într-un timp foarte scurt, aceste poze au ajuns la toţi cei care mă cunoşteau. Eram devastată, plângeam constant, nu mă puteam opri. Nu am am mers la şcoală timp de o săptămână”, a povestit Irina cu sinceritate, chiar în primul episod al vloggului ei.

Fratele Irinei Deaconescu a avut probleme cu legea în urmă cu câțiva ani

Fanii Irinei Deaconescu o urmăresc în fiecare zi atât pe ea, cât și pe mama ei, care a devenit cunoscută pe Instagram. Chiar dacă mulți știu detalii din viața lor, faptul că fratele ei a fost condamnat la închisoare a fost ținut departe de ochii curioșilor.

Flavius Deaconescu a fost condamnat la 6 ani și 11 luni de închisoare cu executare, după ce ar fi încercat să omoare o persoană. În luna noiembrie a anului 2021, acesta a fost eliberat din spatele gratiilor. Chiar dacă nu se mai află în închisoare, tânărul nu a apărut alături de sora lui, semn că cei doi nu ar avea o legătură apropiată.

Mama Irinei locuiește cu ea la Cluj, pentru a fi alături de fiica, ginerele și nepoatele ei. Tatăl Irinei a murit în urmă cu câțiva ani și deși este un subiect sensibil, vedeta a decis să dezvăluie acest amănunt fanilor săi.

Cum s-au cunoscut Irina Deaconescu și Cristi Manea?

Irina Deaconescu și Cristi Manea au devenit, în urmă cu doi ani, părinții unei fetițe superbe, Victoria. La puțin timp după, avea să vină pe lume și a doua lor fetiță, Venus. Cei doi sunt împreună de aproximativ 3 ani, de când s-au cunoscut la un festival și au rămas împreună indiferent de circumstanțe, iar Irina a lăsat capitala pentru Cluj-Napoca, după ce Cristi Manea a început să joace la CFR Cluj.