Cine este Irineu Darău, cel de-al treilea candidat pentru șefia USR-PLUS

Irineu Darău, candidatul surpriză la șefia USR-PLUS

In articol:

Irineu Darău și-a anunțat joi candidatura pentru funcția de președinte al USR-PLUS. Senatorul de Brașov se va lupta pentru poziția de conducere cu Dan Barna și Damian Cioloș.

Cine este Irinel Darău, candidat la șefia USR-PLUS

Noul candidat pentru șefia USR-PLUS este de profesie informatician, potrivit site-ului usr.ro. Irineu Darău este fost olimpic la informatică și istorie, absolvent de licență și master în informatică la Universitatea din București, iar în prezent este antreprenor consultant în software și management.

Irineu Darău, senator USR-PLUS de Brașov

Senatorul de Brașov are 15 ani de experiență internațională în IT și antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franța, mai arată sursa citată. De asemenea, Irineu Darău a absolvit mai multe cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa și a fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundația Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România și de Memorialul Sighet.

Irineu Darău a contribuit la extinderea USR în Țara Făgărașului, iar timp de mai bine de 2 ani a condus filiala județeană USR Brașov. Senatorul este vorbitor de limba franceză și limba engleză.

Irineu Darău, candidatul surpriză la șefia USR-PLUS

Senatorul Irineu Darău a declarat că partidul USR-PLUS are nevoie de o schimbare și un suflu nou, altul decât cel care a fost în cele două partied până acum. „Fac acest pas deloc uşor pentru mine fiindcă, la nivel personal, consideră că USR PLUS nu este deloc într-un punct bun. După patru ani de când a fost creat acest partid, după o fuziune, după câteva luni la guvernare, suntem aproape la jumătatea scorului nostru maxim şi foarte aproape de scorul de la care am pornit în 2016.

Cred că e nevoie de un aer proaspăt în acest partid, cred că e nevoie ca în următoarele luni, atunci când ne decidem preşedintele partidului pentru următorii patru ani, când ne decidem ce fel de filosofie aplicăm în construcţia partidului, avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou diferit de cel care a fost în cele două partide până acum, în USR şi în PLUS, înainte de fuziune”, a afirmat Irineu Darău, joi, într-un mesaj video postat pe pagina sa de Facebook.

Senatorul de Brașov a explicat pe site-ul propriu că prin această candidatură și-a propus să atragă atenția că partidul nu este pe drumul cel bun, notează News.ro. „Vreau să spun lucrurilor pe nume în această campanie şi să trag un semnal de alarmă. Nu suntem pe drumul cel bun. Am investit cu toţii timp preţios din vieţile noastre pentru o construcţie politică prin care să facem o ţară ca afară. Dar climatul intern scârţâie şi relaţia cu partenerii de guvernare cere multe compromisuri, iar reformele promise întârzie. Ne deconectăm tot mai accelerat de electoratul care ne-a acordat încrederea, deşi singura noastră putere vine de la aceşti oameni care şi-au pus speranţele în noi.

Dacă ne uităm la sondaje şi la energia din partid, este evident că viziunea actuală a conducerii- dacă există vreuna- nu funcţionează. Membrii şi simpatizanţii au ajuns astăzi la un maxim de demobilizare, iar aceasta este reţeta înfrângerii pentru guvernare şi pentru 2024. România nu poate risca o viitoare guvernare PSD+AUR, cu consecinţe dezastruoase. Candidatura mea este deci şi o formă de disperare. După ce am fost diasporean timp de 9 ani, vreau să rămân în România şi măcar copilul meu să aibă şansa la o viaţă mai bună. Dacă însă USR PLUS ratează acum, mai tăiem aripile unei generaţii şi e greu de crezut că ne vom mai reveni”, a subliniat senatorul USR PLUS.

Pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS mai candidează Dan Barna şi Dacian Cioloş. Congresul formaţiunii va avea loc undeva la începutul lunii octombrie, pe 2 sau 3 octombrie, iar preşedintele partidului va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat de toţi membrii USR PLUS.

