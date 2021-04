In articol:

Cine este iubita lui Marian Drăgulescu. Gimnastul român iubeşte din nou, după două căsnicii eşuate.

Cine este iubita lui Marian Drăgulescu

Marian Drăgulescu şi Simona trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.

Marian Drăgulescu a dat uitării toată suferinţa din trecut şi iubeşte din nou. Gimnastul şi Simona Carmen trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de un an.

Citeste si: Marian Drăgulescu, primele declarații despre noua iubită: "Lumea spune că ne stă bine împreună"

Marian Drăgulescu alături de iubita sa, Simona Carmen[Sursa foto: Instagram]

Iubita lui Marian Drăgulescu, Simona, este inginer de profesie. Frumoasa blondină şi gimnastul s-au cunoscut înainte de ziua de naştere a Simonei.

” Viața e frumoasă și merită trăită. Cred că sportul te învață foarte bine acest lucru. Am avut și multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăț din lucrurile pe care le-am greșit și să îmbunătățesc pe viitor! Important este că ne potrivim, ne completăm. E ok, ne cunoaștem de un an și puțin. Nu este greu de uitat când ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut cu cinci zile înainte de ziua ei de naștere!”, a spus Marian Drăgulescu.

Citeste si: Doliu în lumea muzicii: omul care a compus pentru Celine Dion și Bonnie Tyler a murit – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Citeste si: Marian Dragulescu, operat la inima! Care este starea sportivului

Marian Drăgulescu alături de iubita sa, Simona Carmen[Sursa foto: Instagram]

Marian Drăgulescu şi frumoasa sa iubită îşi doresc să întemeieze o familie, însă nu se grăbesc. Cei doi amorezi vor să îşi consolideze relaţia, iar mai apoi să facă paşiii fireşti, căsătoria şi copiii.

„ Ne dorim copii. Bineînţeles că vrem să fim un cuplu şi din punct de vedere legal, să ne căsătorim. Le luăm uşor, nu ne grăbeşte nimeni, nu ne aleargă nimeni. Important este că noi ne simţim bine. Viaţa e frumoasă şi merită trăită. Cred că sportul te învaţă foarte bine acest lucru. Am avut şi multe ratări, dar am trecut peste. Întotdeauna am încercat să-nvăţ din lucrurile pe care le-am greşit şi să îmbunătăţesc pe viitor”, a mărturisit Marian Drăgulescu într-o emsiune TV.

Marian Drăgulescu şi Larisa Drăgulescu

Marian şi Larisa Drăgulescu au fost căsătoriţi în perioada 2006-2009. Divorţul dintre cei doi s-a încheiat cu scandal, replici acide şi acuzaţii grave de violenţă domestică. Cei doi au împreună doi copii, o fată şi un băiat, iar de dragul copiilor, în prezent, Larisa şi Marian Drăgulescu au o relaţie decentă.

Marian Drăgulescu şi Corina Drăgulescu

Marian Drăgulescu şi Corina au fost căsătoriţi în perioada 2010-2019. Cei doi au încercat în repetate rânduri să îţi salveze căsnicia, dar până la urmă, problemele vechi nerezolvate le-au stricat mariajul.

„Noi ne-am… Am hotărât să o luăm pe drumuri separate. Am încercat foarte multe lucruri, dar nu a fost să fie. Da, sunt ok!' a spus Marian Drăgulescu în 2019.

Marian Drăgulescu, invitat la "40 de întrebări cu Denise Rifai"

Marți, Marian Drăgulescu vine la “40 de întrebări cu Denise Rifai” pentru a vorbi deschis despre cariera sportivă, viața personală, momente dificile întâmpinate de-a lungul anilor, dar și scandalurile în care a fost implicat și care au fost intens mediatizate.

“Este înălțimea cel mai mare complex al dvs.?”, „V-a fost vreodată teamă că veți rămâne paralizat pe viață?”, „De ce ați bătut-o pe Larisa Drăgulescu?”, „V-ați bătut copiii?”, „V-ați lăsat mama să vă controleze căsnicia?”, „V-au adus scandalurile din viața personală popularitatea pe care v-o doreați?”, „Este abuzul o practică în gimnastica românească?”, „Vă sperie viitorul fără gimnastică?”, acestea sunt doar câteva dintre cele 40 de întrebări adresate lui Marian Drăgulescu în ediția de marți, 20 aprilie, a emisiunii moderate de Denise Rifai, la Kanal D!