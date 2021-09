Cine este iubitul Andei Adam de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Ce meserie are și cum o răsfață pe cântăreață

In articol:

Anda Adam este concurentă în sezonul 7 Bravo, ai stil! Celebrities 2021. Celebra cântăreață vrea să arate că este o femeie stilată, iar până în acest moment al competiției nu i-a dezmăgit pe jurații Maurice Munteanu, Raluca Bădulescu și Tibi Clenci.

Cine este iubitul Andei Adam de la Bravo, ai stil! Celebrities 2021

Anda Adam și noul său iubit , Yosif Eudor Mohaci, formează un cuplu din vara anului 2021. Cei doi se afișează împreună, iar din imaginile postate pe contul de Instagram al cântăreței se poate observa cu ochiul liber chimia dintre ei.

Citeste si: Anda Adam, apariție de infarct la Bravo, ai stil! Celebrities! Artista a afișat un decolteu generos, iar jurații au rămași muți de uimire

Anda Adam, alături de iubitul ei

Citeste si: Lavinia Pârva, prima reacție despre divorț: „Le cam fac pe toate”- bzi.ro

Yosif Eudor Mohaci este un om de afaceri este din Arad, care a stat o perioadă bună de timp în Elveţia şi în Franţa. În urmă cu câteva luni, s-a îndrăgostit iremediabil de Anda Adam, alături de care a petrecut deja mai multe vacanțe și excursii.

Tânărul nu se ferește să-i spună cât de mult o iubește și o apreciază în mediul online. Yosif Mohaci obișnuiește să-i lase versuri din melodii de dragoste în comentarii pe Instagram. „Chiar te iubesc. All of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections”, este una dintre dedicațiile făcute de acesta pentru Anda Adam.

Cine sunt concurentele Bravo, ai stil! Celebrities 2021

Anda Adam, Nicoleta Nucă, Ruxi, Ioana Filimon, Carmen Negoiță, Sensy, Mădălina Pamfile și Otniela sunt adversare în bătălia stilistică pentru titlul de Cea mai stilată femeie din România și premiul uriaș de 100.000 de lei.

Citeste si: Cine sunt cei trei membri din juriul „Bravo, ai stil! Celebrities” 2021. Sezonul 7 al emisiunii începe pe 8 septembrie

Cei de acasă își vor putea susține concurentele preferate prin vot, publicul devenind astfel factor de decizie în evoluția celor nouă pretendente la titlul de Cea mai stilată femeie din România.

Cine a câștigat „Bravo, ai stil” în sezoanele trecute

Alexandra Ungureanu a câștigat „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 6

Ellena Gemini a câștigat „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 5

Silvia Oana Popescu, precedenta câștigătoare a sezonului 1, a fost câștigătoarea sezonului

Iuliana a câștigat „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 3

Marisa a fost câștigătoarea celui de-al doilea sezon al show-ului „Bravo, ai stil!”

Silvia Oana Popescu a câștigat primul sezon „Bravo, ai stil!”