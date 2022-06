Cine este iubitul Elenei Udrea. Iată ce diferență de vârstă există între cei doi

In articol:

Cine este iubitul Elenei Udrea. Elena Udrea trăiește o frumoasă poveste de dragoste de peste cinci ani, alături de iubitul său, Adrian Alexandrov.

Cine este Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea

Cei doi au împreună o fiică, pe nume Eva Maria.

Cine este Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. În ciuda diferențelor de vârstă dintre cei doi, Elena Udrea și iubitul său, Adrian Alexandrov, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de cinci ani.

Deși gura lumii a spus că relația lor nu va rezista din cauza diferenței de vârstă, Udrea și partenerul său sunt împreună de ani buni și au o fetiță pe nume Eva Maria, care seamănă leit cu părinții ei.

Diferența de vârstă dintre Elena Udrea și iubitul ei este de 13 ani. Udrea, născută pe 26 decembrie 1973, are 48 de ani, iar Adrian Alexandrov, născut pe 5 februarie 1987, are 35 de ani.

Citeste si: Elena Udrea a fost adusă în România. Primele imagini cu fostul ministru, după ce a fost predat autorităților din țară

Citeste si: Niculina Stoican și Olguța Berbec s-au întâlnit la tribunal! Ce decizie a luat instanța în cazul de plagiat- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Vârsta nu a reprezentat niciodată o problemă în relația lor, dovada cea mai mare fiind minunata fetiță pe care o au împreună.

În urmă cu ceva timp, Adrian declara că vârsta reprezintă un impediment pentru cei care aleg să-si trăiască viața după părerile celor din jur.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora”, susținea, mai demult, Adrian Alexandrov.

Ce diferență de vârstă e între ei

Inițial, Adrian Alexandrov susținea că diferența de vârstă dintre el și Elena Udrea ar fi mai mică, deși datele arată altceva.

Adrian a menționat că se consideră o persoană matură care are ce învăța de la iubita sa.

„Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi. Eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt", a mai declarat iubitul Elenei Udrea, în urmă cu ceva timp.

Cine este iubitul Elenei Udrea. Iată ce diferență de vârstă există între cei doi [Sursa foto: Facebook]

Cu ce se ocupă iubitul Elenei Udrea

Conform stirilekanald.ro, Adrian Alexandrov este din Tulcea si a absolvit London Academy of Media Film and TV Presenter. Adrian a cochetat pentru o perioadă cu modelling-ul, când a defilat chiar și în cadrul prezentărilor de modă ale lui Cătălin Botezatu.

Citeste si: Celula Elenei Udrea este pregătită! Ce tratament va avea, de fapt, în Penitenciarul Târgşor: „Condiții mai bune decât în azile, orfelinate și spitale”

După încheierea carierei sale în modelling, Adrian a fost steward pentru Emirates, iar în prezent, iubitul Elenei Udrea este broker imobiliar. La finalul lui 2017, Adrian Alexandrov și-a extins afacerile cumpărând o companie imobiliară.