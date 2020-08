In articol:

Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei

Ana Maria Lintaru este una dintre cele mai frumoase concurente care a trecut pragul casei Puterea Dragostei. Focoasa blondină este un adevărat ”trofeu” pentru bărbații care vor să impresioneze în lumea mondenă. Ana s-a afișat, recent, cu iubitul ei, pe care nu l-a mai ținut ascuns. Cei doi petrec foarte mult timp împreună, iar în acest sfârșit de săptămână au fost la mare cu grupul lor de prieteni, printre care și Simina cu Alex și Dominic, copilul lor.

Iubitul Anei, fratele unei concurente BAS

Extrem de discretă cu viața personală, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei” a decis, de curând, să dea lucrurile pe față și, în ciuda pasiunii declarate pentru diverse vedete, fie J Balvin, fie Tom Hardy sau Maluma. Frumoasa fostă concurentă de la Puterea Dragostei a apărut în ipostaze incendiare alături de cel care i-a furat inima.

Iubitul Anei de la Puterea Dragostei este fratele fostei concurente de la ”Bravo, ai stil”, Naba. Ahmed Salem, un tânăr fotbalist, a reușit s-o cucerească pe frumoasa blondină de la Puterea Dragostei. Se pare că tânărul se învârtea în cercul lor de prieteni, fiind amic și cu Alexandru Bobicioiu.

Ana Maria Lintaru de la Puterea Dragostei si Ahmed Salem

Ahmed Salem

Ahmed si Naba Salem

Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”, like-uri de la J Balvin

”Hai să vă spun ceva, sincer. Eu, când vine vorba de bărbați, am anumite obsesii. Acum câțiva ani, obsesia mea era Enrique Iglesias. Am mers la concert singură, nu mi-am luat prietenele, că poate... poate. Acum, de când l-am descoperit pe Tom Hardy, el este preferatul. Eu așa mă și prezint când vine cineva la discuții. Sunt deja soția lui Tom Hardy... Bine, asta visez eu, evident că nu e așa... Dar să visezi nu e interzis. E adevărat, în visurile mele mai calc și strâmb, că îmi place și J Balvin, i-am trimis și câteva mesaje, nu mi-a raspuns la ele, dar a dat cu seen. Și Maluma, aștept să văd, poate el răspunde”, ne-a explicat, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”. Iar de curând, Ana Maria Lintaru a avu o supriză de proporții. ”Da, mi-a dat like. J Balvin mi-a dat mie like la poză...”, a spus, jubilând de fericire, Ana Maria Lintaru de la ”Puterea Dragostei”.