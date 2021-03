Cine este iubitul lui Like Creaţa. Frumoasa vedetă a născut de curând o fetiţă FOTO

In articol:

Cine este iubitul lui Like Creaţa. Vezi cine este tatăl copilului pe care vedeta l-a născut de curând. Cei doi îndrăgostiţi arată foarte bine împreună.

Cine este iubitul lui Like Creaţa

Like Creaţa şi iubitul său, Claudiu Brinza, au devenit părinţi de curând şi sunt în culmea fericirii. Vedeta a născut de curând o fetiţă căreia i-a pus numele de "Eza Ştefania".

Like Creața şi logodnicul ei[Sursa foto: Instagram]

Vedeta şi iubitul său stau acasă cu fetiţa şi se bucură de fiecare zi în compania noii făpturi, care le-a umplut vieţile de fericire şi de dragoste.

"Hello, world! Eu sunt EZA ŞTEFANIA. Nu e frumos să stau cu spatele, dar mami zice că-s prea dulce și nu vrea să mă vadă cineva și să mă fure mai ales acum când nu poate alerga încă nu s-a recuperat în totalitate după cezariană. daaa, știu, v-a tot zis că o să nască natural, chiar a încercat, și eu, amândouă am făcut tot ce am putut... Îmi zice luptătoarea mea. Nu intru în detalii pentru că e tare sensibilă acum, ați văzut postarea ei de săptămână trecută, plânge și când se uita la mine, o să vă povestească ea cândva. Până atunci vrem să-i mulțumim medicului că m-a adus pe lume sănătoasă și a avut grija de noi, atât în spital cât și pe parcursul sarcinii. Vă pup tare și abia aștept să ne vedem și “face to face”.

PS: de azi sunt acasă doar cu mami și cu tati, abia aștept să-i văd cum se descurcă cu mine", a scris vedeta pe reţelele de socializare.

Deşi voia să nască natural, Like Creaţa a născut prin cezariană, dar tot ce contează pentru ea şi iubitul ei este ca fetiţa să fie sănătoasă şi amândoi să se bucure de compania ei.

Like Creața şi bebeluşul[Sursa foto: Instagram]

Like Creaţa, îndrăgostită pe viaţă de fetiţa ei

Like Creaţa a mărturisit pe reţelele de socializare că nu este genul de persoană care să îşi expună sentimentele în spaţiul virtual, însă nu se poate abţine când vine vorba de fetiţa ei, pe care a născut-o recent.

Like Creaţa se simte "anesteziată cu fericire" şi descoperă sentimentul unic pe care orice femeie îl are atunci când devine mamă. Abia atunci o femeie descoperă fericirea supremă.

"N-aș fi crezut că această mititică o să mă facă atât de fericită... e un cuvânt mult prea mic pentru ceea ce simt... știți că nu-mi exprim sentimentele și trăirile pe rețelele de socializare, dar efectiv nu mă pot abține să nu vă spun... mă uit la ea și plâng de fericire mă aflu într-o bulă în care sunt anesteziată cu iubire și fericire pură vaiii, ce siropoasa sunt, dar emoțiile sunt prea mari. Mulțumesc pentru tot! Te iubesc" , a scris vedeta pe Instagram.