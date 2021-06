Cine este iubitul Valentinei Ioniță de la Chefi la cuțite 2021, concurenta din echipa lui chef Cătălin Scărlătescu

Valentina Ioniță de la Chefi la cuțite 2021 20:40, iun 14, 2021 Autor: Loredana Dobre

Valentina Ioniță, în vârstă de 38 de ani, este concurentă în echipa mov a lui chef Cătălin Scărlătescu, în sezonul 9 Chefi la cuțite 2021.

Cine este iubitul Valentinei Ioniță de la Chefi la cuțite 2021

Tânăra din București are în comun cu juratul numeroasele călătorii pe vase de croazieră.

Concurenta din echipa lui Cătălin Scărlătescu a decis să participe la emisiunea Chefi la cuțite de la Antena 1 încurajată de iubitul său. Valentina Ioniță a povestit în audițiile sezonului 9 că l-a cunoscut pe bărbatul din viața sa după mai multe relații eșuate, dintre care și o căsnicie.

Valentina Ioniță la Chefi la cuțite

După ce a călătorit în multe locuri din lume, tânăra s-a întors în România și l-a cunoscut pe Bogdan, bărbatul care o iubește și o susține necondiționat.

mărturisea concurenta din echipa mov.

Valentina Ioniță și iubitul ei

Cine este Valentina Ioniță de la Chefi la cuțite 2021

Valentina Ioniță s-a descris ca fiind un freelancer pasionat de bucătărie și participă la consursul culinar de la Antena 1 pentru a-și testa calitățile de bucătar. Românca a călătorit pe vapor, unde a cunoscut iubirea, dar și multe dezamăgiri.

„Am terminat facultatea de comunicare și relații publice, cu dorința de-a lucra în publicitate și mass media. Trebuia să îmi iau un job în acea perioadă, așa că m-am angajat la un casino. Colegii mei au început să plece pe vase de croazieră și mi-am dorit și eu să plec.

Pe vapor viața este extraordinară, mie mi-a plăcut foarte mult, pentru că am reușit să ajung în locuri în care nu aș fi putut să ajung. Am reușit să cunosc oameni și culturi pe care nu aș fi reușit să le cunosc vreodată. Și am fost și într-un restaurant din Bora Bora unde a fost Leondardo Di Caprio”, a dezvăluit concurenta.

Cătălin Scărlătescu și Valentina Ioniță

Valentina Ioniță, concurentă în echipa lui Cătălin Scărlătescu

În audițiile sezonul 9 Chefi la cuțite, Valentina Ioniță a decis să pregătească o mâncare descoperită în Bahrein, orez biryani cu butter shrimp. Chefii au fost impresionați de multitudinea de condimente orientale din mâncare și i-au dat concurentei trei cuțite, care au trimis-o în bootcamp.

În această etapă, Valentina Ioniță a reușit să facă față cu brio provocărilor și l-a convins pe chef Cătălin Scărlătescu de aptitudinile sale. Juratul i-a oferit tunica mov și oportunitatea de a se lupta pentru marele premiu în valoare de 30.000 de euro pus în joc.