Cine este Iulia Albu de la Dancing on ice 2022. De ce a acceptat vedeta provocarea

Iulia Albu a ales să concureze în noua emisiune "Dancing on ice: Vis în doi". Vedeta a povestit că acest proiect este o oportunitate de a-și depăși limitele și propriile frici.

Cine este Iulia Albu de la „Dancing on ice: Vis în doi”

„Până acum, cel mai mare dușman al meu a fost propria teamă. Nu îmi este rușine să recunosc. Am fost terifiată de ideea că aș putea suferi o accidentare urâtă sau că aș putea eșua. Dar am descoperit că iubesc gheața și ador să îmi testez limitele. Dancing on Ice: Vis în doi nu este doar un proiect colosal de televiziune, este și o oportunitate de a oferi", a declarat fashion designer-ul.

Numele de fată al Iuliei Albu este Vochița. Este originară din Pitești și s-a născut la pe data de 28 iulie 1981. Ea profesează ca stilist și critic de modă, stârnind multe controverse de-a lungul timpului. Iulia Albu, fosta soție a lui Mihai Albu, designer de încălțăminte, are în bagaj și o activitate publicistică bogată pentru reviste.

Iulia Albu a acceptat provocarea "Dancing on ice: Vis în doi" [Sursa foto: https://www.instagram.com/dancingoniceromania/]

Iulia Albu a absolvit UNARTE, secția ”Modă” și Facultatea de Drept, din cadrul Universității din București. Aceasta a renunțat la meseria de avocat în detrimentul carierei din industria modei. Iulia Albu a făcut carieră și în televiziune. Din anul 2016 până în anul 2018, a fost jurată în cadrul emisiunii Bravo, ai stil!, difuzată la Kanal D. Următoarea sa colaborare a fost cu postul de televiziune Pro TV, fiind cooptată în cadrul emisiunii La Măruță, unde continuă în același stil cu care ne-a obișnuit, să desființeze stilurile vestimentare ale vedetelor

În ce privește viața personală, Iulia Albu este implicată într-o altă relație, deși mult timp nu s-a știut nimic despre acest subiect. Bărbatul din viața ei este un englez pe nume Mike. Cei doi sunt împreună de mai bine de cinci ani, dar s-au afișat destul de rar împreună.



„Suntem de foarte mult timp împreună și, cu siguranță, este omul lângă care mă văd pentru restul vieții mele. Am lângă mine un om care mă susține 100% și care știe să-mi spună și când greșesc și pe care-l ascult", povestea Iulia Albu în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Ce este emisiunea „Dancing on ice: Vis în doi”

Nouă celebrități au acceptat provocarea „Dancing on Ice: Vis în doi” și vor patina în direct în fiecare săptămână cu partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii. Ringul de dans al emisiunii va găzdui perechi hotărâte să arate că sunt în stare să muncească până la epuizare pentru a oferi dansuri memorabile pentru visuri ce merită a fi împlinite.



Prima ediție a emisiunii „Dancing on ice: Vis în doi” se va difuza sâmbătă, 5 martie, pe Antena 1.



