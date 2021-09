In articol:

Iulia Sălăgean și Alex Bodi au trăit o poveste de dragoste tumultoasă, în urmă cu câțiva ani, de pe urma căreia a apărut pe lume o fetiță, Selena. Motivul despărțirii dintre cei doi a fost chiar Bianca Drăgușanu, cu care omul de afaceri a avut o căsnicie plină de despărțiri și împăcări.

Cine este Iulia Sălăgean, fosta soție a lui Alex Bodi

Iulia Sălăgean este fosta soție a lui Alex Bodi, femeia cu care are o fetiță, Selena. Relația cu omul de afaceri i-a adus notoritate, mai ales după ce s-a speculat că ea l-ar fi denunțat pe omul de afaceri că a obligat-o să se prostitueze, declarație pe care ulterior a negat-o.

Citeste si: Alex Bodi, luat la întrebări de Denise Rifai duminică, de la ora 22:45, la Kanal D: „De ce ați bătut-o pe Bianca Drăgușanu?”

„Nu l-am denunțat și nu aș fi făcut asta niciodată. După ce Alex a fost eliberat, persoana care cumva a vrut să mă împingă să fac ceva a fost ea (n.r. Bianca Drăgușanu), în sensul că:

”Nu ai văzut că a fost eliberat? Eu în locul tău m-aș duce să dau cu pixul!” și eu i-am zis: ”Cum să fac asta? Nu fac asta, că nu am de ce”. Ba chiar mi-a dat un telefon și i se părea foarte amuzant”, a spus fosta soție a lui Alex Bodi.

Povestea de dragoste dintre cei doi s-a consumat înainte de a o cunoaște pe Bianca Drăgușanu, femeia care a reușit să-i despartă și care i-a adus o mare suferință după pierderea omului de afaceri .

„Eu foarte mult am suferit doi ani de zile. Pentru că lumea era rea, îmi trimiteau diferite chestii. Noi am mai avut mici împăcări și era mult mai greu, dar am văzut că nu se poate. Vezi că se întâmplă o dată, de două ori să se întoarcă. Nici el să nu știe ce să mai vrea. Am lăsat-o așa. Dacă tu vrei să fii cu X, fii cu X.

Citeste si: Ionuț Cercel, devastat la priveghiul tatălui său. Ce a strigat în fața tuturor- bzi.ro

Chestia asta mi-a atras atenția și m-am gândit cum am putut să trec peste. M-am săturat să sufăr. Ea a avut și ea o vină, chiar dacă spune că nu. Dar și el a avut. Și atunci nu am putut să fiu supărată doar pe ea. Asta este.”, a declarat Iulia Sălăgean.

În prezent, este stabilită în Germania, unde locuiește împreună cu fetița ei, Selena, a lăsat trecutul în urmă și l-a iertat pe Alex Bodi, deși, în urmă cu ceva timp, a declarat că acesta a fost marea iubire a vieții ei.

Citeste si: Care este averea lui Alex Bodi. Omul de afaceri duce o viață luxoasă

„L-am iertat de foarte mult timp. Nu mai am resurse. S-au întâmplat foarte multe. Dar ce a fost să fac din partea mea, am făcut. A fost multă înțelegere și iertare din partea mea.

Familia și iubirea mă făceau să îl iert. Foarte rar poți să experimentezi iubirea adevărată. Oamenii confundă îndrăgostirea cu iubirea. Să iubești implică mai mult.”, a spus Iulia Sălăgean.

Alex Bodi împreună cu fetița lui, Selena[Sursa foto: Instagram]

Iulia Sălăgean, de-a lungul timpului, a fost rezervată în declarații cu privire la fosta ei căsnicie, însă nu duce lipsa atenței, făcând furori pe rețelele de socializare cu fotografii incitante.

În ce relații au rămas Iulia Sălăgean și Alex Bodi

Deși au fost implicați în scandaluri legate de proxenetism și s-a speculat că aceasta a fost cea care l-a dat pe mâna poliției, cei doi au trecut peste momentele grele și au decis să păstreze o relație bună.

În cadrul unui interviu, afaceristul din Mediaș a vorbit cât de mult a suferit după ce a fost trădat de persoanele de încredere, și de faptul că în urma acestei etape grele a reușit să vadă cine merită și cine nu să rămână în viața lui.

„Totul a fost ca o balanță, eu n-am așteptări de la nimeni în viața pentru că n-am așteptări, în mintea mea credeam că anumite persoane o să fie recunoscătoare pentru lucrurile pe care le-am făcut în trecut pentru ei. M-am șocat de multe persoane care au fost afectate, după am mulțumit lui Dumnezeu că m-am lipsit de persoanele respective.”, a spus Alex Bodi.

Totodată, omul de afaceri a declarat cât de mult l-a marcat relația cu Iulia Sălăgean, dar și care este relația dintre cei doi.

Citeste si: Cine sunt cele două fiice ale lui Alex Bodi. Fetițele sunt mândria omului de afaceri

„Noi nu putem vorbi în momentul de față, e puțin complicat, o să am răbdare cum am răbdat 6 luni de zile. E vorba despre creșterea unui copil, nu vreau să mă amestec că nu vreau să afirm anumite lucruri deplasate, dar eu zic că o sa fie bine. Îi mulțumesc, ea o femeie cerebrală, ea știe exact cum stau lucrurile, ea știe pentru ce a fost chemată acolo, știe ce mi s-a întâmplat”, a mai spus afaceristul.