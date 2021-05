Cine este Iulian Porst de la Şef sub acoperire 2021. Vezi ce afacere de succes deține antreprenorul

In articol:

Iulian Porst are 48 de ani şi este co-proprietar al lanţului de pizzerii Presto. Alin Anghel și Iulian Porst au pus bazele brandului Presto Pizza, care face şi livrări la domiciliu.

„Dacă acum 13 ani am plecat de la trei pizza, acum am ajuns la peste 70.000-80.000 de pizza pe lună. Avem și un laborator central unde pregătim deserturile, prăjiturile, sosurile. Motivația de a participa la această emisiune vine din faptul că ne dorim să fracizăm Presto Pizza, să ne dezvoltăm la nivel național și am nevoie să știu ce se întâmplă în spatele a ceea ce știu”, a spus Iulian Porst.

Iulian Porst a intrat sub acoperire în propria sa companie sub numele de Ionuț Dragomir, unde a lucrat cot la cot cu angajaţii săi şi a încercat meseriile de livrator de pizza, pizzar și cofetar.

La finalul zilelor sub acoperire, Iulian Porst a mărturisit că angajaţii săi merită mai multă atenţie.

„Într-adevăr, oamenii aceștia merită mai mult, mai multă atenție din partea mea. Sunt oameni frumoși care, până la urmă, ne ajută pe mine și pe Alin să facem treabă”, a spus, cu ochii în lacrimi, Iulian Porst.

Iulian Porst a vorbit despre experienţa sub acoperire ca despre o lecţie de viaţă. Cea mai mare temere a antreprenorului a fost să nu fie descoperit de angajaţii săi.

„Au fost mai multe activități care mi s-au părut dificile din punct de vedere fizic. Recunosc însă că cel mai mare stres a fost acela de a nu fi descoperit de colegii mei. Nu mi-a ieșit chiar în totalitate, dar era o presiune constantă de a mă integra fără să fiu prea insistent sau să generez semne de întrebare. N-a fost o misiune ușoară, dar m-am bucurat de fiecare minut și a fost o lecție pentru mine", a mai spus şeful sub acoperire.