Cine este Iuliana Matei, reprezentanta României la Miss Multiverse 2023. Din ce își câștigă banii tânăra de 31 de ani?

Iuliana Matei va reprezenta România la Miss Multiverse 2023, concursul de frumusețe din Republica Dominicană. Tânăra a concurat cu alte 40 de modele din țară pentru deplasarea de peste Ocean. Potrivit juraților, Iuliana a fost candidata perfectă pentru concursul internațional.

Cine este Iuliana și cum își câștigă traiul?

Iuliana Matei este originară din Constanța și a urmat studiile la Facultatea de Istorie și Științe Politice, specializarea Relații Internaționale și Studii Europene, de la Universitatea ”Ovidius”. La doar 31 de ani, tânăra face parte din lumea modei internaționale de peste 10 ani și în cariera ei a reușit să colaboreze cu mai multe branduri renumite și să apară în reviste de fashion importante. De asemenea, ea a participat și la cele mai importante Săptămâni ale Modei din lume în Roma, Singapore, Shanghai, Beijing, Hong Kong, Atena și Dubai.

Tânăra de o frumusețe remarcantă și cu trup de zeiță se mândrește cu faptul că vorbește fluent trei limbi străine, respectiv engleză, franceză și spaniolă.

„Iuliana Matei este una dintre cele mai frumoase, ambițioase și inteligente ambasadoare ale frumuseții delegate de către agenția noastră, în cei peste 23 ani de activitate.

Fiind un model profesionist cu o experiență îndelungată la nivel internațional, Iuliana are frumusețea, carisma, inteligență și calitățile necesare pentru a reprezenta și de a aduce un loc cât mai bun pe podium”, a spus Ernest Hadrian Böhm reprezentantul agenției ExclusivEvent și președintele Miss Multiverse România.

Victoria Iulianei Matei la Miss Multiverse 2023

Iuliana s-a mutat de câțiva ani la Paris și deși se împarte între capitala franceză și casă, încă își face timp pentru pasiunile ei, printre care se enumeră înotul, yoga, gătitul și drumețiile montane. Modelul a declarat că este foarte mândră de reușita sa și își dorește să câștige concursul de frumusețe.

„Sunt extrem de bucuroas ă c ă am c â ș tigat titlul Miss Multiverse Rom â nia 2023 ș i m ă simt extrem de onorat ă s ă î mi reprezint ț ar ă î n competi ț ia interna ț ional ă de frumuse ț e. Realizare dincolo de frumuse ț e – « Achievement beyond beauty » – este mottoul acestei competi ț ii, deoarece abilit ăț ile ș i realiz ă rile participantelor conteaz ă mai mult dec â t fumusetea fizic ă.

Responsabilitatea pe care o am în acest moment m ă ambi ț ioneaz ă ș i m ă motiveaz ă pentru a da tot ce am mai bun î n speran ț a c â ș tig ă rii marelui titlu interna ț ional î n Punta Cana( … )”, a transmis Iuliana la final de concurs.

Concursul internațional de frumusețe se desfășoară în acest an în perioada octombrie-noiembrie, în Punta Cana. Activitățile zilnice și marea finală se vor transmite în format reality show pe mai multe televiziuni internaționale. Miss Multiverse este una dintre cele mai importante competiții de frumusețe la nivel mondial, la care participă în fiecare an modele din aproape 40 de țări.